Nikolaus Paryla unter „Schnell ermittelt“-Verdacht

Siebente Folge der sechsten Staffel der ORF-eins-Erfolgsserie mit Strauss, Bachofner, Lust und Straßer am 29. Oktober

Wien (OTS) - Als grantelnder Hausbewohner gerät Nikolaus Paryla am Serienmontag, dem 29. Oktober 2018, unter Verdacht, wenn um 20.15 Uhr in ORF eins in einer neuen ORF-Folge um einen vermeintlichen Arbeitsunfall „Schnell ermittelt“ wird. Und auch im Hause Schnell wird es immer schwieriger, die Fassade einer scheinbar heilen Welt aufrechtzuerhalten.

„Schnell ermittelt – Felix Preisinger“, Folge 61 (Montag, 29. Oktober, 20.15 Uhr, ORF eins)

Mit u. a. Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust, Katharina Straßer, Simon Morzé, Fiona Hauser, Morteza Tavakoli, Murathan Muslu, Lili Epply, Michael Dangl und Katharina Haudum sowie Nikolaus Paryla in einer Episodenrolle; Regie: Gerald Liegel

Während seiner Arbeit fällt der Fassadenreiniger Felix Preisinger samt Dachbeschriftung zu Boden und stirbt. Dabei wird beinahe der grantelnde Hausbewohner Jürgen Kawloda (Nikolaus Paryla) erschlagen, der sofort ein Mordkomplott gegen sich wittert. Angelika (Ursula Strauss) und Franitschek (Wolf Bachofner) nehmen sich der Sache an und finden heraus, dass hinter Preisingers Tod eine gewiefte Manipulation steckt. Sie befragen seine Geschäftspartnerin, doch die Spur führt erneut zum immer schwächer werdenden Jürgen Kawloda und vor allem zu dessen Vermieterin. In der Zwischenzeit macht Maja (Katharina Straßer) einen bedeutenden Fund im Mordfall „Nico Schnabel“, und Jan (Simon Morzé) tritt in einen offenen Konflikt mit dessen Vater.

„Schnell ermittelt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

