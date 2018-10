iGTB und Bolero International gehen Partnerschaft ein, um Ertragsperspektiven und Kapitaloptimierung für Lösungen im Bereich Handels- und Lieferkettenfinanzierung zu ermöglichen

London (ots/PRNewswire) -

Neue Partnerschaft etabliert ein solides Grundgerüst aus digitalfähigen, globalen Ökosystemen mit mehreren Teilnehmern

Intellect Global Transaction Banking (iGTB), der Geschäftsbereich Transaction Banking von Intellect Design Arena Ltd., einem führenden B2B-FinTech-Unternehmen mit einem durchschnittlichen Marktwachstum (CAGR) von 21 % über einen Zeitraum von drei Jahren, und Bolero International, Weltmarktführer bei der Digitalisierung des Handels, haben einen Kooperationsvertrag geschlossen mit dem Ziel, den Handel sicherer, smarter und schneller zu machen.

Beide Firmen wollen die Entwicklung digitaler Finanzierungslösungen für den kommerziellen Handel und die Handelskette vorantreiben. Zunächst wird erörtert, wie die Zusammenführung von iGTBs ausgeklügelten Produktabwicklern und Boleros breit gefächertem globalen digitalen Ökosystem Ineffizienzen bei Handelstransaktionen ausmerzen und gleichzeitig Ertragsperspektiven eröffnen kann.

Manish Maakan, CEO von iGTB, sagte: "iGTB konzentriert sich auf die Arbeit mit Banken in den Bereichen Umsatzwachstum und Verbesserung von Eigenkapitalrentabilität und Aufwandsquote. Gleichzeitig entwickeln wir Tools, mit denen Banken wirkungsvolle Regulierungsrahmen für Risiko und Compliance errichten können. Dies hat zu mehreren großen Vertragsabschlüssen im Bereich Handelsfinanzierung und Lieferkette geführt. Bei unserer Partnerschaft mit Bolero International profitieren wie von ihrer Expertise bei der Digitalisierung von Handelsprozessen, um das operative Risiko in einer Branche zu senken, die von manuellen und ineffizienten Prozessen geplagt ist."

Das erste gemeinsame Projekt betrifft die Bündelung der Kräfte, um die kommerzielle Realisierbarkeit von Lösungen zu validieren, die einen sicheren globalen digitalen Handelsplatz für die Platzierung und Verteilung von Finanzwerten für Handel und Lieferkette etablieren.

Ian Kerr, CEO von Bolero International, sagte: "Wir sind glücklich über die Kollaboration mit iGTB. Wir arbeiten beide mit Begeisterung an praktischen Innovationen, die die Handelsfinanzierung der Lieferkette sicherer, smarter und schneller machen. Dazu werden die Vorteile der Digitalisierung genutzt und zeitaufwändige manuelle Prozesse ausgemerzt. Beide Teams werden ihre jahrelange Expertise kombinieren, um Lösungen hervorzubringen, die die Handelsfinanzierung der Lieferkette effizienter machen und Ertragsperspektiven liefern. Die potenziellen Vorteile sind enorm. Banken erhalten Zugang zu globalen Multi-Investor-Klassen und können gleichzeitig ihre Beziehungen als Dienstleister und Partner festigen."

Informationen zu Intellect Design Arena Ltd:

Intellect Design Arena Ltd setzt wahre digitale Technologie professionell ein und gilt als weltweit führendes Unternehmen, das eine Gesamtpalette an Banking- und Versicherungstechnologieprodukten anbietet, von Global Consumer Banking (iGCB), Central Banking, Global Transaction Banking (iGTB), Risk, Treasury and Markets (iRTM) bis hin zu Insurance (Intellect SEEC). Vorwärts denkende Finanzinstitute vertrauen bei digitalen Transformations-Projekten auf Intellects über 25jährige, fundierte Fachkompetenz.

Intellect hat den Weg bereitet für Design Thinking, um dem Banken- und Versicherungswesen innovative Produkte und Lösungen anbieten zu können, wobei Design dem Unternehmen als Hauptunterscheidungsmerkmal bei der Unterstützung des digitalen Wandels dient. FinTech 8012, das weltweit erste Design-Zentrum für Finanztechnologie, spiegelt Intellects Engagement für fortwährende und wirkungsorientierte Innovation wider, um dem wachsenden Bedürfnis nach digitalem Wandel Rechnung zu tragen. Intellect erzielt Jahresumsätze von über 169 Millionen USD und betreut mit einer breit gefächerten Belegschaft aus mehr als 4000 Lösungsarchitekten, Domain-Spezialisten und Technologieexperten in den weltweit größten Finanzmetropolen rund um den Globus mehr als 200 Kunden über Niederlassungen in über 40 Ländern. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein Lösungsangebot finden Sie unter intellectdesign.com. Für Informationen zu Lösungen für Global Transaction Banking besuchen Sie https://www.igtb.com

Informationen zu Bolero International (WWW.BOLERO.NET)

Bolero wurde 1998 von SWIFT und der globalen Logistik- und Versicherungsbranche gegründet und ist ein anerkannter Marktführer bei der Digitalisierung des globalen Handels.

Bolero liefert sichere, cloudbasierte Dienste aus einer Hand für die gesamte weltweite Lieferkette. Durch die Digitalisierung der Handelsprozesse und -transaktionen und Verbesserung von Visibilität, Transparenz und Kontrolle macht Bolero den Handel sicherer, smarter und schneller.

