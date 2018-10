Oö. Volksblatt: "Nicht angefasst" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 25. Oktober 2018

Linz (OTS) - Es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem — unter diesem Motto wird — auch im Hohen Haus — gerne noch einmal und noch einmal ans Rednerpult geschritten. Das war gestern in der Plenarsitzung zum Thema Sozialversicherungsreform nicht anders:

Die Argumente aus der nachmittäglichen Dringlichkeitsdebatte unterschieden sich in nichts von jenen in der vormittäglichen Aktuellen Stunde, auf Regierungs- und ebenso auf Oppositionsseite. Wobei eines ohnehin gar nicht oft genug gesagt werden kann: dass es sich nämlich um eine Struktur- und nicht um eine Gesundheitsreform handelt. Weshalb insbesondere jene Horrorszenarien in Sachen Verschlechterung der Gesundheitsversorgung, die die Opposition an die Wand malte, nach Widerspruch rufen. Den formulierte etwa ÖVP-Klubobmann August Wöginger: „Hören Sie auf mit diesen Unwahrheiten, Parteipolitik auf einem solchen Niveau zu betreiben, ist unverantwortlich“, kommentierte er in Krankenhäusern verteilte Flugblätter, in denen etwa von Spitalsschließungen die Rede war. Bemerkenswert ist, wie die SPÖ ihren Widerstand begründet, dass nämlich die Reform die Situation der Menschen nicht verbessere. Bloß:

Die verantwortlichen SPÖ-Minister der letzten Jahrzehnte haben die Strukturen nicht einmal angefasst.

