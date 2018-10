Nationalrat – Wimmer: Kassenzentralisierung ist Angriff auf ArbeitnehmerInnen

Selbstverwaltung wird abgeschafft – keine Harmonisierung der Leistungen

Wien (OTS/SK) - Einen schwarzen Tag für Österreich sieht SPÖ-Nationalratsabgeordneter Rainer Wimmer angesichts der Reform der Sozialversicherungen. „Die Gebietskrankenkassen und die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau werden dem Erdboden gleichgemacht“, so Wimmer heute, Mittwoch, im Nationalrat. Sogar in der ÖVP gibt es Widerstand dagegen, so spricht der Präsident der AK-Tirol, Erwin Zangerl, von einer Enteignung in unglaublichem Ausmaß. „In der neuen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) werden erstmals ArbeitgeberInnen über die Leistungen für ArbeitnehmerInnen entscheiden und in Zukunft Selbstbehalte einführen“, kritisiert Wimmer die Enteignung der ArbeitnehmerInnen. Denn obwohl ArbeitgeberInnen dort gar nicht versichert sind, werden sie genauso viele VertreterInnen stellen wie die ArbeitnehmerInnen und halbjährlich den Vorsitz führen. Von Selbstverwaltung könne unter diesen Umständen keine Rede mehr sein. ****

Eine Harmonisierung, wie von der Regierung versprochen, werde es aber dennoch nicht geben – vielmehr droht die Versicherung für die unselbstständig Erwerbstätigen zur „Holzklasse“ zu werden. Lehrer, Beamte, Selbstständige und Bauern würden nach wie vor bessere Leistungen bekommen, wie er am Beispiel des Zahnersatzes darstellte. „Ich will aber keine Neiddebatte anzetteln. Unser Ziel ist, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer genauso hohe Leistungen bekommen wie Beamtinnen und Beamte.“ Massive Kritik gibt es von Wimmer speziell an der FPÖ, die sich wiederholt zum Steigbügelhalter einer Reform macht, die nur der ÖVP dient und damit die ArbeitnehmerInnen dieses Landes verrät. (Schluss) ew

