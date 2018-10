Nationalrat – Kucher fordert gleich gute Gesundheitsversorgung für alle ÖsterreicherInnen

Verhandlungen über Gesundheitsreform sollen wiederaufgenommen werden

Wien (OTS/SK) - „Die Kassenreform ist ein Murks“, sagte der SPÖ-Abgeordnete Philip Kucher am Mittwoch im Nationalrat. „Die vermeintlich ‚beste Gesundheitsreform aller Zeiten‘, wie sie die Regierung nennt, verbessert für die Patientinnen und Patienten in Wahrheit gar nichts.“ Dabei sollte das Prinzip gelten, „egal wo du herkommst, egal welchen Beruf du hast, jeder Mensch verdient die gleich gute Gesundheitsversorgung“, so Kucher, der die ÖVP heftig kritisiert, da ihre „Klientelpolitik“ eine gerechte Gesundheitsversorgung für alle Menschen verhindere. ****

„Aus Sicht der ÖVP ist es gerecht, dass die einen ein Zahnimplantat gezahlt bekommen, während sich die Hackler alles selber zahlen sollen“, so Kucher. Das sei wenigsten ehrlich. Verwundert zeigt sich der Abgeordnete diesbezüglich aber über die Plakatkampagnen der FPÖ, die sich gerne der „Fairness“ widmen. „Ist es gerecht, dass der Bauarbeiter ein paar Euro für eine medizinische Massage bezahlt bekommt und der Politiker 350 Euro?“, fragt Kucher. „Das sind doch alles Dinge, wo die FPÖ aufstehen müsste und für den kleinen Mann kämpfen, von dem sie immer spricht.“ Die FPÖ habe offensichtlich ihre Positionen aufgegeben und „macht nur mehr, was die ÖVP ihren Großspendern versprochen hat.“

Kucher wirft Bundesministerin Hartinger-Klein vor, von Wien aus über die Regionen zu regieren und ihre Politik „vom Schreibtisch aus“ zu betreiben: „Nur weil ich vor einigen Jahren in Tirol war, kann ich den Tirolern nicht erklären, was die beste Gesundheitspolitik für Tirol ist“, sagt der Abgeordnete. Dass der einzige Punkt, für den sich Vizekanzler Strache wirklich eingesetzt hat, die Privatspitäler sind, passe in dieses Bild, so Kucher abschließend. (Schluss) ls

