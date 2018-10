TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2018: Siegerprojekt aus der Steiermark

TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis zum siebten Mal vergeben, insgesamt 65 Projekte stellten sich der Jurybewertung.

Wien/Graz (OTS) - In der Kategorie „Universitäten/Fachhochschulen“ sicherte sich Armin Buchroithner mit einer Dissertation an der TU Graz über den effizienten Einsatz von Schwungradspeichern in Fahrzeugen – eine nachhaltige, umweltfreundliche Alternative zu chemischen Batterien – den heurigen Wissenschaftspreis.

TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2019: Die Bewerbungsfrist läuft bereits!

8.000 Euro für die beste Diplomarbeit, Masterarbeit oder Dissertation, 5.000 Euro für die beste HTL-Abschlussarbeit, 2.000 Euro für ein technisch-innovatives Unternehmensprojekt.

Ab sofort können unter www.tuv.at/wissenschaftspreis bis 30.6.2019 HTL-Abschlussarbeiten, Diplomarbeiten, Masterthesen, Dissertationen und innovative Beispiele aus der Unternehmenspraxis eingereicht werden.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Michael Thomas | TÜV AUSTRIA Group | Infos, Anfragen & Einreichungen www.tuv.at/wissenschaftspreis | wissenschaftspreis @ tuv.at