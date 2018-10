Großer Erfolg für Regionalveranstaltung zum Thema „Cyber Security“

LR Bohuslav: Chancen der rasant fortschreitenden Digitalisierung nutzen

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Land Niederösterreich, die Industriellenvereinigung Niederösterreich sowie die Wirtschaftskammer Niederösterreich haben unter dem Motto „Wirtschaft 4.0“ eine Reihe von Regionalveranstaltungen ins Leben gerufen, bei denen jeweils unterschiedliche Aspekte der Digitalisierung näher beleuchtet werden. Die siebente Regionalveranstaltung fand gestern im Technologie- und Forschungszentrum Wiener Neustadt statt und hatte das Thema „Cyber Security“ im Fokus. „Mit den themenspezifischen Regionalveranstaltungen wollen wir Chancen und Herausforderungen der rasant fortschreitenden Digitalisierung für die Unternehmen aufzeigen und die Betriebe damit fit für die Zukunft machen“, so Wirtschafts-und Technologie-Landesrätin Petra Bohuslav, WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl und Thomas Salzer, Präsident der IV-NÖ, zur gemeinsamen Initiative.

Das siebente Regionalevent der Veranstaltungsreihe, die vom Land Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich und der Industriellenvereinigung Niederösterreich unter dem Motto „Wirtschaft 4.0“ initiiert wurde, gab rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich umfassend zum Thema „Cyber Security“ zu informieren.

Zur Einstimmung stand ein Besuch in der neuen A1 Cyber Range auf dem Programm. Diese Security Trainingsakademie bietet die Möglichkeit, Bedrohungen rechtzeitig zu erkennen, Schutz- und Abwehrmechanismen zu testen und den Ernstfall einer Cybercrime-Attacke zu trainieren. Weiters lud der NÖ Digitalisierungsbus dazu ein, Digitalisierung hautnah zu erleben. Wie konkret die Bedrohung durch Cyber-Kriminalität für heimische Unternehmen ist und welche Entwicklungen sich in diesem Bereich abzeichnen, zeigte im Vortragsteil der Regionalveranstaltung Wolfgang Schwabl, Cyber Security Officers der A1 Telekom Austria AG, anhand von Praxisbeispielen. Einen ganz anderen Blick auf das Thema „Cyber Security“ gab der Psychologe Herwig Lenz in seinem Vortrag „Psyche des Betrugs – Tatort: Mein Unternehmen“.

Organisiert wurde die siebente Regionalveranstaltung vom ecoplus Mechatronik-Cluster in Niederösterreich. Ecoplus-Prokuristin Petra Patzelt betonte in ihrer Eröffnungsrede: „Digitalisierung ist dabei ein ganz zentrales Thema.“

Nähere Informationen beim Büro LR Bohuslav unter 02742/9006-12322, Christoph Fuchs, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, www.wirtschaft40.at.

