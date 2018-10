FPÖ-Povysil: „Strukturreform macht den Weg für Patienten und Ärzte in eine moderne Zukunft frei“

„Moderne Gesundheitspolitik muss zeitnah und effizient durchgeführt werden“

Wien (OTS) - „Diese Strukturreform ist notwendig, um ein schlichtes, transparentes und tragfähiges Haus der Gesundheit zu bauen, um damit den Weg für Patienten und Ärzte in eine moderne Zukunft freimachen zu können“, sagte heute die freiheitliche Gesundheitssprecherin und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Prim. Dr. Brigitte Povysil im Zuge der Aktuellen Stunde.

„Diese Reform bedeutet aus 21 Sozialversicherungsträgern fünf, aus bisher 2000 Funktionären nur mehr knapp 500, und aus 90 Gremien 50 zu machen. Es darf nicht mehr sein, dass es 54 Teilbeschlüsse - ein halbes Jahr - braucht, um zu einem Endbeschluss zu kommen. Das ist keine moderne Gesundheitspolitik. Moderne Gesundheitspolitik muss zeitnah und effizient durchgeführt werden“, erklärte Povysil.

„Leistungsgerechtigkeit, Leistungsharmonisierung und Leistungsmodernisierung sind sinnvoll, denn, wenn man ein Krebsmedikament braucht, kann es nicht sein, dass dies beispielsweise in Salzburg bezahlt wird und in Oberösterreich nicht und umgekehrt. Wenn ein Versicherter einen Rollstuhl benötigt, darf dieser nicht in einem Bundesland mehr kosten, als in einem anderen. Der Patient, auf den die SPÖ in dieser Diskussion zu vergessen scheint, steht für uns bei der Reform im Mittelpunkt“ betonte Povysil.

