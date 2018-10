NÖ Hunde-Sicherheitsgipfel: Landesrat Waldhäusl für mehr Qualität und Sicherheit bei Hundehaltung

Hundepass, Maulkorbpflicht & Datenbank: Experten & Politiker diskutierten heute über Maßnahmen

St. Pölten (OTS) - „Nach wiederholten Vorfällen mit Hundebissen – einer sogar mit Todesfolge – war eine offene Diskussion über Maßnahmen zur künftigen, nachhaltigen Vermeidung von derartigen Übergriffen notwendig“, so Landesrat Gottfried Waldhäusl anlässlich des heutigen Hunde-Sicherheitsgipfel in St. Pölten. „Übrig bleibt etwa, dass die Hundehalter in die Pflicht genommen werden müssen. Möglichkeiten gibt es zahlreiche, hier waren sich die Teilnehmer einig.“

Letztendlich ist der Hundehalter für sein Tier verantwortlich, hier muss definitiv angesetzt werden. „Zum einen soll ein ‚NÖ Hundepass‘ inklusive Lichtbild eingeführt werden, der die Teilnahme an gewissen Ausbildungsmodulen hinsichtlich korrekter Tierhaltung belegt“, schildert Waldhäusl. „Man wird zudem nicht umhinkommen, in Anlehnung an das OÖ-Modell an öffentlichen Plätzen eine Regelung zur Maulkorbpflicht einzuführen. Die Gemeinden sollen selbst festlegen, in welchen Bereichen diese zum Tragen kommen wird.“

Waldhäusl: „Außerdem soll in Zukunft eine Datenbank geführt werden, wo diverse Auffälligkeiten von Hunden bzw. auch seitens der Behörde verhängte Tierhalteverbote registriert sind. 100-prozentige Sicherheit kann es leider nicht geben, aber seitens der Politik müssen so gut wie alle Maßnahmen zum Zurückdrängen von Hundeattacken ausgeschöpft werden.“

