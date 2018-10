Wöginger: Karenzzeiten sollen wie Arbeitszeiten bewertet werden

ÖVP-Klubobmann: Wichtige gesellschaftspolitische Maßnahme, die vor allem Frauen hilft

Wien (OTS) - Die Anrechnung von Karenzzeiten ist eine notwendige gesellschaftspolitische Maßnahme für Frauen, die sich der Kindererziehung widmen wollen. Diese Maßnahme wird dafür sorgen, dass die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen verringert werden kann. Das stellte heute, Mittwoch, ÖVP-Klubobmann August Wöginger anlässlich der Debatte im Nationalrat dazu fest. Zur Anrechnung sollen Gehaltsvorrückungen, Urlaubsansprüche, Kündigungsfristen und Entgeltfortzahlungen gelangen. Es sei dies eine langjährige Forderung. Die Initiative gehe bereits auf das Jahr 2011 zurück. "Wir haben etwas in Bewegung gebracht."

"Gemeinsam mit dem Koalitionspartner haben wir uns entschieden – und ich halte dies auch für richtig –, dass sich die Kollektivvertragspartner damit nochmals auseinandersetzen können", so der Klubobmann. Die Ablehnung der SPÖ könne er, Wöginger, nicht nachvollziehen, werde doch sonst die Sozialpartnerschaft hoch gelobt. Warum die SPÖ nun gerade diese Maßnahme an den Sozialpartnern sozusagen vorbeischummeln und gleich im Parlament beschließen will, ist für Wöginger daher unverständlich.

Die Formulierung "bis zu 24 Monate" im Antrag beziehe sich zudem ausschließlich darauf, dass Betroffene nicht immer 24 Monate in Karenz gehen. Will jemand nur 18 Monate in Karenz gehen, würden eben nur diese 18 Monate angerechnet. Auch dass nicht alle Beschäftigten einem Kollektivvertrag unterliegen, sei grundsätzlich kein Problem, schließlich könne eine Generalklausel vereinbart werden – "das bieten wir mit diesem Antrag", so Wöginger in Richtung von SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch.

Die Anrechnung der Elternkarenzzeiten sei zudem bereits im letzten Regierungsprogramm enthalten. Es sei ein Zeichen für die Effizienz dieser Bundesregierung, dass dies nun umgesetzt werde. "Diese Regierung arbeitet im Sinne der Menschen", appellierte der Klubobmann und ÖAAB-Bundesobmann an die Kollektivvertragspartner, eine Generalklausel zu schaffen.

"Die Anrechnung von Karenzzeiten ist eine wichtige gesellschaftspolitische Maßnahme, die vor allem den Frauen hilft." Jetzt seien die Sozialpartner am Zug. Sollte es zu keiner Lösung kommen, werde bis Jahresende ein Gesetzesvorschlag eingebracht. (Schluss)

