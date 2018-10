Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von schottischen Farben bis zu einem Gruß aus Wien

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, 24, Oktober, tauchen Buddy Macdonald, Ben Miller, Anita MacDonald und Iona Fyfe das Cinema Paradiso Baden in „Scottish Colours“. Konzertbeginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/25 62 25 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Morgen, Donnerstag, 25. Oktober, gibt das Kammerer OrKöster rund um Jakob Kammerer und Richard Köster in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk mit zwei Posaunen, Altsaxophon, Trompete, Kontrabass und Schlagzeug seinen „Senf“ dazu; das gleichnamige Konzert beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Ebenfalls morgen, Donnerstag, 25. Oktober, bestreiten Dynoro, Marshmello, Camo & Krooked, Angerfist, Fritz Kalkbrenner, Carnage u. a. das zehnte „Beatpatrol Festival“ im VAZ St. Pölten; insgesamt sind dabei ab 18 Uhr 50 Künstler auf fünf Bühnen zu hören. Nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/714 00, e-mail ticket @ vaz.at und www.vaz.at.

Im Festspielhaus St. Pölten wiederum gastiert morgen, Donnerstag, 25. Oktober, die Mundwerk-Crew rund um die MCs Tobias Klauser und Sebastian Riepp und bringt ab 20 Uhr Funk und Hip-Hop auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

„It's Showtime“ heißt es morgen, Donnerstag, 25. Oktober, in den Stadtsälen Traiskirchen, wo die Stadtkapelle Traiskirchen ab 19 Uhr ein Musical-Konzert mit Auszügen aus „Elisabeth“, „Tanz der Vampire“, „Chicago“ etc. hören lässt. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Traiskirchen unter 02252/50 85 21-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Morgen, Donnerstag, 25. Oktober, beginnt auch im Pfarrzentrum Wolkersdorf das viertägige Festival „fest Gosh!art“ für Dialektmusik und kreative Sprache. Mit dabei sind u. a. Boris Bukowski, Maria Bill, Katharina Stemberger, Voodoo Jürgens, Yasmo & die Klangkantine, Peter Klien als „Reporter ohne Grenzen“, Stefanie Sargnagel, die Gebrüder Moped, Michael Peter Simoner mit „Falco - The Show“, Eva Rossmann, Iris Strobl, Eva Schödl, Matthias Hahn, Sandra Kreisler und Roger Stein sowie Buntsprecht. Beginn ist von Donnerstag bis Samstag um 19 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr; nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com bzw. www.fest-goshart.at.

Am Nationalfeiertag, Freitag, 26. Oktober, gibt Andreas Stockinger ab 19 Uhr im Kolomanisaal von Stift Melk ein Klavierkonzert mit Werken von Sergej Rachmaninov, Franz Liszt und Johann Sebastian Bach. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Der „Kulturmü´µ“ in Hollabrunn, die heuer ihr 20-Jahre-Jubiläum feiert, gratulieren am Freitag, 26. Oktober, Der Nino aus Wien und am Samstag, 27. Oktober, das Uli Datler Trio sowie das Sebastian Grimus Soultett; Konzertbeginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der „Kulturmü´µ“ Hollabrunn unter 02952/202 48 oder 0699/115 33 556, e-mail karten @ kulturmue.at und www.kulturmue.at.

„#Young Composers in concert“ sind am Samstag, 27. Oktober, ab 18 Uhr im Atrium Tulln zu hören. Die Preisträger des niederösterreichischen Kompositionswettbewerbs „Young Composers“ verdeutlichen dabei mit ihren Eigenkompositionen von „Frühling“ über „Die Seiltänzer“ bis „Scheherezade singt Musikmaschine mit schwacher Batterie“, wie Musik des 21. Jahrhunderts aus Niederösterreich klingt. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/9005-16891, e-mail tamara.sedlmaier @ musikschulmanagement.at und www.musikschulmanagement.at.

Am Samstag, 27. Oktober, macht auch „The Super Trouper ABBA Revival Show“ von ABBAriginal Station in der Arena Nova in Wiener Neustadt und lädt ab 20 Uhr zu einer Zeitreise durch die ABBA-Musikgeschichte mit den größten Hits des Musicals „Mama Mia“. Nähere Informationen und Karten bei der Arena Nova unter 02622/223 60-0, e-mail office @ arenanova.com und www.arenanova.com.

Am Sonntag, 28. Oktober, startet in Weitra im Rahmen von „recreate" die Reihe „KlavierArt“, mit der Florian Krumpöck alle vollendeten Sonaten von Franz Schubert zu Gehör bringt. Zum Auftakt ab 17 Uhr im Rathaussaal sind das die Sonaten a-moll D 537, A-Dur D 664 und B-Dur D 960. Nähere Informationen und Karten unter 02812/5518, e-mail office @ recreate.at und www.recreate.at.

Ebenfalls am Sonntag, 28. Oktober, sind im Rahmen des „Blätterwirbels 2018“ ab 16 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten Sandra Kreisler und Roger Stein mit „Glück!“, einer Mischung aus Popkonzert und Literatur, kammermusikalischem Ensemble und Kabarettprogramm, zu Gast. Nähere Informationen unter 02742/90 80 50, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/90 80 80 600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Am Dienstag, 30. Oktober, eröffnen die Jungen Musikfreunde Baden die Saison mit einem Auftritt der Chöre Voix Célestes und Boys Célestes, die gemeinsam mit dem Ensemble Oktogon und dem Flötenensemble Young Flute Masters ab 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan in Baden die „Liebesliederwalzer“ von Johannes Brahms u. a. zur Aufführung bringen. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Baden unter 02252/868 00-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at bzw. www.jungemusikfreundebaden.at.

Schließlich heißt es am Dienstag, 30. Oktober, im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden „Wien grüßt Niederösterreich“, wenn die Wiener Vorstadtschrammeln mit Christine Kain, Peter Josch und Richard Mainau ab 19.30 Uhr alte und neue Wienerlieder, ergänzt um Gedichte und Sketches, auf die Bühne bringen. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/225 22, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

