Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Wien (OTS) - Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 15.20 Uhr

Adresse: 21., Prager Straße

Nach ersten Erhebungen lenkte ein 44-Jähriger seinen Klein-LKW die Prager Straße stadtauswärts. Ein 59-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad in die gleiche Richtung. Laut Zeugenangaben fuhr der Radfahrer vorerst auf dem Gehsteig und schwenkte dann auf die Fahrbahn. In weiterer Folge wurde dieser vom rechten Außenspiegel des Klein-LKW gestreift und gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert. Der 44-jährige Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt vorerst fort und hielt erst nach ca. 200 Meter an. Der Radfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

