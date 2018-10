„Helfen, wo Hilfe benötigt wird“...

Wien (OTS) - Datum: 23.10.2018

Uhrzeit: 14.00 Uhr

Adresse: 9. Rossauer Kaserne

...Unter diesem Motto sammelte die Bereitschaftseinheit bereits zum zweiten Mal für den guten Zweck. Am 23. Oktober 2018 überreichten die Führungskräfte Oberst Manfred IHLE, BA MA und Oberstleutnant Gerald LISCHKA, BA einen Spendenscheck an den geschäftsführenden Vorstand des Vereines Sterntalerhof.

Im Rahmen des Bereitschaftseinheitsfestes, das heuer am 11. September 2018 in der Rossauer Kaserne stattfand, wurde fleißig für das einzige Kinderhospiz für Familien mit schwer-, chronisch- und sterbenskranken Kindern in ganz Österreich ist, gesam-melt.

Oberstleutnant LISCHKA betont, dass die Aktion nur gemeinsam mit vielen helfenden Händen, die allesamt ehrenamtlich an der Feierlichkeit und damit am Erfolg der Spendenaktion teilnahmen, möglich war und von nun an jährlich wiederholt werden soll.

In diesem Jahr wurde ein Betrag von knapp € 1.600 gesammelt. Vom Reinerlös des Festes, das der Betriebsausschuss der Einsatzabteilung Wien organisierte, wurde diese Summe mehr als verdoppelt. So konnten insgesamt € 3.500 Euro an den ge-schäftsführenden Vorstand des Vereines, Herrn Mag. Harald JANKOVITS zur Unter-stützung schwerkranker Kinder und deren Familien überreicht werden.

