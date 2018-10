„Sagmeister & Walsh: Beauty“: Eröffnung im MAK sorgt für Besucheransturm

Eine Ausstellung des MAK, Wien, und des Museum Angewandte Kunst, Frankfurt am Main

Wien (OTS) - Die Eröffnung von „Sagmeister & Walsh: Beauty“ sorgte gestern Abend, 23. Oktober 2018, für einen Besucheransturm im MAK am Wiener Stubenring. Gernot Blümel, Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien, und die GrafikdesignerInnen Stefan Sagmeister und Jessica Walsh eröffneten gemeinsam mit MAK-Generaldirektor Christoph Thun-Hohenstein und Kuratorin Kathrin Pokorny-Nagel die spektakuläre Schau. „Beauty“ spielt mit allen Sinnen der BesucherInnen und zeigt deutlich auf: Schönheit ist mehr als eine rein oberflächliche Strategie.

Eigens für die Ausstellung produzierte Installationen und Beispiele aus Produktdesign, Stadtplanung, Architektur und Grafikdesign machen Schönheit als einen zentralen, funktionalen Aspekt ansprechender Gestaltung erlebbar. „Beauty ist ein beeindruckendes Plädoyer für die transformatorische Kraft von Gestaltung. Schönheit trägt zu mehr Funktionalität und mehr Wohlbefinden bei, und damit zu Hauptintentionen von angewandter Kunst und Design. Dass die Ausstellung im MAK und in Wien, der Stadt der Schönheit, eröffnet, ist nur konsequent“, so Christoph Thun-Hohenstein.

Bundesminister Gernot Blümel zur Ausstellung: „Sagmeister & Walsh plädieren mit der Ausstellung ‚Beauty‘ für das Schöne und seine positive Wirkung auf die Gesellschaft. Damit regen sie zum Nachdenken an und bieten Gelegenheit, über die Interpretation des Begriffs der Schönheit und seine Veränderung in der Geistes- und Kulturgeschichte nachzudenken. Sagmeister & Walsh stehen für eine Wiederauferstehung des Schönheitsbegriffes und sagen uns: ‚Es gibt Schönheit‘! Das ist eine ebenso gewagte wie spannende und vielversprechende These. Ich wünsche ‚Beauty‘ viel Erfolg!“

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie



Die Ausstellung „Sagmeister & Walsh: Beauty“ wird vom 24. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019 im MAK in Wien gezeigt.

