Radiologie Kongress in Salzburg – Wissenschaft und Fortbildung auf höchstem Niveau

Wien (OTS) - Auch 2018 fand der Kongress der Österreichischen Röntgengesellschaft (ÖRG) wieder in Salzburg statt und war mit 500 RadiologInnen und RadiologietechnologInnen aus dem deutschsprachigen Raum gut besucht. Vom 04. bis 06. Oktober waren es vor allem die Bereiche Fortbildung und Wissenschaft, welche im Vordergrund des Treffens standen.

„Seit seiner Wiedereinführung als jährliche Veranstaltung im Jahr 2010 hat sich der Österreichische Röntgenkongress als fixe Größe im Kongresskalender etabliert und als das jährliche Forum für Weiterbildung und Informationsaustausch in Österreich positioniert. Auch dieses Jahr haben wir großen Wert darauf gelegt, eine möglichst ausgewogene Kombination aus Informationen über neueste Entwicklungen und fundierter Fort-und Weiterbildung anzubieten“, so Professor Christian Loewe, Kongresspräsident und Leiter der Kardiovaskulären und Interventionellen Radiologie an der Medizinischen Universität Wien.

In Form von Workshops, Vorträgen und Hands-on Kursen standen heuer unter anderem die Rolle der Radiologie bei Diagnose und Therapie des ischämischen Schlaganfalls im Fokus. Diese ist dank der Entwicklung der diagnostischen aber auch der endovaskulären therapeutischen Möglichkeiten in den letzten Jahren noch einmal deutlich angewachsen. Um dieser Verantwortung, die Herausforderung und Chance zugleich ist, gerecht zu werden, hat sich der Kongress schwerpunktmäßig mit diesem Thema beschäftigt

Das Programm richtet sich sowohl an Spitals-Radiologen/innen aus dem universitären und nicht-universitären Bereich, als auch an niedergelassene Mediziner/innen. Großes Augenmerk legt die ÖRG auf die Förderung junger, sich noch in Ausbildung befindenden Kolleginnen und Kollegen. Neben einem komplett eigenständigen Vortragsprogramm für diese Zielgruppe gab es heuer zum ersten Mal auch einen speziellen Bereich namens „Young Radiologists‘ Lounge“, in welchem Fortbildungen in unkonventioneller Form zu den Themen Berufsrecht, Karriereentwicklung, aber auch Fachspezifisches wie Hands-on Trainings und Simulatorkurse angeboten wurden.

„Besonders wichtig ist uns dabei, dass dieses Programm unter dem Motto „Jung für Jung!“ steht und von jungen Kolleginnen und Kollegen gestaltet wird. So ist sichergestellt, dass hier genau die Inhalte vermittelt werden, die bei den jungen KollegInnen gefragt sind“, so Loewe.

Ein wissenschaftliches Highlight des Kongresses war sicherlich die Sitzung zu den neuen Trends in der Radiologie, wo topaktuelle Themen wie künstliche Intelligenz und deren Auswirkung auf die Zukunft der Radiologie diskutiert wurden. Es sind aber nicht nur rein medizinische Themen, die angesprochen wurden, sondern auch gesellschafts- und gesundheitspolitische Fragen wie die einer „value-based medicine“. Ein Konzept, welches sich um sich den optimalen Mittelweg innerhalb der finanziellen Rahmenbedingungen eines Gesundheitssystems und der individuellen Bedürfnisse der Patienten bemüht.

„Value Based Radiology bzw. wertegesteuerte Radiologie ist kein leeres Schlagwort, sondern fokussiert auf die zentrale Position der Radiologie in allen Aspekten der diagnostisch-therapeutischen Wertschöpfungskette. Bildgebung für sich alleine ist kein messbar wertvolles Gut, sondern der Beitrag der Radiologie zum Weg der besten und zeitgerechten Diagnose sowie zur maßgeschneiderten, personalisierten Therapie. Ein besonders wichtiges Element der wertegesteuerten Radiologie ist Patientenzentrierung. Sie bedeutet, dass wir Patienten und Patientinnen in den Mittelpunkt unserer medizinischen Bemühungen, in der Anwendung unseres Wissens sowie der persönlichen Betreuung stellen, um die Heilung bestmöglich zu unterstützen“, so Professor Christian Herold, Past President der ÖRG und Leiter der Univ.-Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin an der Medizinischen Universität Wien am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien.

Ein ganz aktuelles Thema war das Lungenkarzinom Screening, zu dem es neue Daten der niederländischen NELSON Studie gibt, die zeigen konnte, dass durch ein Lungenkarzinom Screening mittels CT die Lungenkarzinom Sterblichkeit bei Männern um 26%, bei Frauen sogar um 39–61% gesenkt werden kann.

Abgerundet wurde der ÖRG Kongress von der Industrieausstellung, auf der über 30 namhafte Firmen die neuesten Innovationen und Geräte aus dem Bereich der medizinischen Bildgebung präsentierten.

