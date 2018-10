ARBÖ: Nationalfeiertag und langes Wochenende lassen Österreich stauen!

Deutscher Ferienwechsel, zahlreiche Veranstaltungen und dank des Nationalfeiertags ein langes Wochenende: Staualarm!

Wien (OTS) - Nicht nur viele Österreicher werden das verlängerte Wochenende für Kurzurlaube und Tagesausflüge nützen. Da in manchen Teilen Deutschlands die Herbstferien zu Ende gehen und wiederum in anderen Bundesländern erst beginnen, ist mit starkem Verkehrsaufkommen auf den Transitstrecken quer durch Österreich zu rechnen. Betroffen wird vor allem wieder die Fernpassstrecke (B179) sein, auf welcher man sich vorm Grenztunnel Füssen, sowie im Bereich zwischen Nassereith und Lermoos auf längere Wartezeiten einstellen muss. Auch auf der Tauernautobahn (A10) wird es abschnittsweise am gesamten Verlauf etwas langsamer voran gehen.

Die erste Reisewelle erwarten die ARBÖ Verkehrsexperten bereits am Donnerstagnachmittag. Zum Berufsverkehr gesellen sich noch zahlreiche Frühurlaubstarter auf die Straßen, was sich vor allem in den Stadtausfahrten bemerkbar machen wird.

Am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, findet bekanntlich die Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres am Wiener Heldenplatz statt. Dies bringt eine Ringsperre ab der Operngasse bis zur Heßgasse von 8 Uhr bis ca. 20 Uhr mit sich. Auch das Kreuzungsplateau Ringstraße mit der Schottengasse ist nicht für den Verkehr befahrbar. Umgeleitet wird über die Operngasse, Friedrichstraße, Getreidemarkt, Museumstraße, Landesgerichtsstraße, Universitätsstraße und die Maria-Theresien-Straße.

Zeitgleich startet auch das Kürbisfest im 19. Wiener Gemeindebezirk. Während der Veranstaltung (vom 26.10. bis 28.10. jeweils von 10 bis 18 Uhr) ist eine provisorische Einbahnführung der Himmelstraße von der stadteinwärts gelegenen Ausfahrt des Bellevueparkplatzes bis und in Richtung Gspöttgraben notwendig. Autofahrer vom 17. Bezirk weichen am besten über die Höhenstraße aus, während Lenker vom 19. Bezirk die Cobenzlgasse oder Himmelstraße verwenden können. Der ARBÖ Informationsdienst empfiehlt außerdem die Bus-Linien 38A und 43A zu verwenden.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at