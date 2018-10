AVISO Mediengespräch: Sanierungen in der KAV-Rudolfstiftung

Wien (OTS) - Die Krankenanstalt Rudolfstiftung ging 1865 in ihrer ursprünglichen Form in Betrieb. Medizinischer Fortschritt und steigende PatientInnenzahlen machten einen Neubau nötig, 1977 wurde das 17 Stockwerke zählende Hochhaus eröffnet. In den 1970er Jahren galt Asbest noch als gängiges Baumaterial und wurde vor allem zur Wärmedämmung eingesetzt, heute sind Gefährdungen durch Asbest evident und unbestritten. Der Einsatz und die Herstellung von Asbest sind in Österreich seit 1990 verboten. Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) hat daher bereits in den 1990er Jahren im Zuge von Stationssanierungen auch Asbestsanierungen durchgeführt.

Über bereits erfolgte und weitere geplante Sanierungen berichtet der KAV in einem Mediengespräch. Auf Wunsch von Stadtrat Peter Hacker wird daran auch der begleitende externe Sachverständige zum Thema Asbest-Sanierung teilnehmen. Da dieser Sachverständige bis 6. November im Ausland weilt, wird die Pressekonferenz erst nach seiner Rückkehr stattfinden. Weitere Informationen zu dem Pressegespräch folgen in den nächsten Tagen.

Bitte merken Sie vor:

Mittwoch, 7. November 2018, 10 Uhr

KAV-Krankenanstalt Rudolfstiftung

Juchgasse 15, 1030 Wien

