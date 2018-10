BV Marcus Franz (SPÖ): Favoriten bewegt sich – wohin, das zeigt die Wissenschaft

Erstmals große Studie der Technischen Universtität über Wohnungsmarkt und Sozialstruktur im 10. Wiener Gemeindebezirk

Wien (OTS/SPW-K) - „Wien befindet sich im Wachstum. Besonders Favoriten ist ein sehr dynamischer Bezirk, der uns in Sachen Stadtentwicklung vor spannende Aufgaben stellt“, hält der Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz fest. „Ich freue mich, dass wir sie jetzt Seite an Seite mit der Wiener Wissenschaft angehen können.“

Franz begrüßte am 22. Oktober den Stadtforscher Justin Kadi vom Department für Raumplanung der TU Wien in der Bezirksvorstehung Favoriten. Unter seiner Anleitung werden sich im Wintersemester 2018/19 zehn StudentInnen an der TU Wien intensiv mit Favoriten beschäftigen.

In ausgewählten Grätzeln werden Wohnungsmarkt und Sozialstruktur untersucht. Im Vergleich mit anderen Gebieten und der Stadt als Ganzes wollen die jungen ForscherInnen die Dynamik von Wiens bevölkerungsreichstem Bezirk wissenschaftlich sichtbar machen. Interviews mit den BewohnerInnen sollen Einblicke über die Veränderung der Wohnsituation liefern.

Marcus Franz: „Wir wollen auf zukünftige Herausforderungen im Bezirk vorbereitet sein. Bisher gibt es noch keine großen Studien zu diesem Thema. Deshalb unterstütze ich dieses Projekt nur zu gerne und freue mich schon heute auf das Ergebnis.“

Warum gerade Favoriten für den TU-Experten und seine Studierenden so interessant ist, erklärt Kadi so: „Favoriten ist Wiens größter Bezirk und wäre als Stadt gezählt die viertgrößte Stadt Österreichs. Damit bietet der Bezirk relevante Einblicke in aktuelle Stadtentwicklungstrends in Wien, auch der Immobilienmarkt ist ständig in Bewegung.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at