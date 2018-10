Konferenz zum Thema “Impact of R&I policy at the crossroads of policy design, implementation and Evaluation”

Wien (OTS) - Am Montag, 05. und Dienstag, 06. November 2018 findet die Konferenz “Impact of R&I policy at the crossroads of policy design, implementation and evaluation” in Wien statt.

Ort: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Dauer: 05. November 2018: 08.00 – 16.30 Uhr

06. November 2018: 08.00 – 17.15 Uhr

Forschungs-, Technologie und Innovationspolitik (FTI Politik) muss heute mehr denn je gesellschaftliche Auswirkungen (Impact) aufweisen können. Dadurch werden auf allen Ebenen der Politikgestaltung, umsetzung und evaluierung neue Fragen aufgeworfen. Diese Konferenz zur Evaluierung der FTI Politik ist die größte Europas. Sie widmet sich der Herausforderung, durch FTI-Politik gesellschaftliche Auswirkungen zu erzielen, zu verstehen und zu analysieren. Zur Diskussion stehen: Neue politische Grundlagen und Anforderungen an die FTI-Politik zugunsten der Gesellschaft, Herausforderungen bei der Gestaltung der FTI Politik, die sich aus den vorgenannten Faktoren ergeben, sowie die Erwartungen an verschiedene Konzepte zur Erhebung von relevanten Informationen, insbesondere Folgenabschätzungen und Evaluierungen, und deren Ergebnisse. Bei der Konferenz werden aktuelle Trends berücksichtigt, die auch bei den laufenden Verhandlungen zum Neunten EU Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (Horizon Europe) erörtert werden.

Programm: https://www.impactevaluation.eu/program/

Akkreditierung

Die Teilnahme an der Konferenz im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im Austria Center Vienna (ACV) Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien ist nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst möglich.

Die Online-Akkreditierung können Sie direkt über die EU-Ratsvorsitz-Website

https://www.eu2018.at/de/media/Media-accreditation.html durchführen.

Der Akkreditierungsausweis ist für die gesamte Dauer des österreichischen EU-Ratsvorsitzes gültig. Das Online-Akkreditierungssystem enthält eine Liste aller Veranstaltungen, für die Sie sich anmelden können. Bitte melden Sie sich vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung zu dieser an.

Am 05. November 2018, von 08.00 bis 16.30 Uhr, sowie am 06. November 2018, von 08.00 bis 17.15 Uhr werden die Akkreditierungsausweise auch am Medienakkreditierungsschalter im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien ausgegeben.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise (Schauflergasse 1, 1010 Wien):

■ täglich von Montag bis Freitag: 09.00 bis 13.00 Uhr

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien):

■ 05. November 2018: 08.00 bis 16.30 Uhr

■ 06. November 2018: 08.00 bis 17.15 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises die Akkreditierungsbestätigung und ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Rückfragen & Kontakt:

Josef Falko Loher

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Bereich Innovation, Abt. III/I1 – EU-Koordination

Telefon: +43 1 71162 653305

E-Mail: josef.loher @ bmvit.gv.at



Irene Kaufmann

Bundeskanzleramt, Stv. Leiterin der Abt. BPD/4

Telefon: +43 1 53115 202561

E-Mail: irene.kaufmann @ bka.gv.at

E-Mail: federalpressservice @ bka.gv.at