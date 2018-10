Anderl zum OECD-Bericht Chancengleichheit: Endlich für gerechte Bildungschancen sorgen

AK fordert Umstellung der Bildungsfinanzierung auf das Chancenindex-Modell

Wien (OTS) - „Der neue OECD-Bericht zeigt erneut, wie viel Aufholbedarf Österreichs Bildungssystem beim Thema Gerechtigkeit hat“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. „Wie lange sollen wir noch hinnehmen, dass Bildung vererbt wird?“ Als Lösung fordert die AK Präsidentin die Zuteilung der Mittel an die Schulen nach dem Chancenindex, der den Familienhintergrund der Schulkinder je nach Standort berücksichtigt: „Jedes Kind soll die besten Chancen bekommen, dafür muss endlich gesorgt werden!“

Der OECD-Bericht „Equity in Education“ zeigt deutlich, dass Bildungschancen in Österreich stärker vom sozialen Hintergrund abhängen als in den meisten anderen OECD-Ländern. Kinder in Österreich erreichen deutlich seltener einen höheren Bildungsabschluss als ihre Eltern. Auch die Schulleistungen sind hierzulande stärker vom sozialen Hintergrund abhängig als im OECD Durchschnitt.

Die Arbeiterkammer pocht daher auf die Umstellung der Bildungsfinanzierung auf das Chancenindex-Modell. Bei einer Bildungsfinanzierung nach Chancenindex bekommen Schulen umso mehr Mittel, je mehr SchülerInnen sie haben, denen die Eltern selbst nicht beim Lernen helfen können.

Eine Schulfinanzierung nach Chancenindex würde zwischen 300 und 350 Millionen Euro im Jahr kosten – ziemlich genau so viel, wie das österreichische Bildungsbudget unter dem OECD-Durchschnitt liegt. Anderl: „Mit dem Chancenindex könnten wir bei den Mitteln für Bildung sinnvoll an den internationalen Durchschnitt herankommen.“

Und, so Anderl: „Jeder junge Mensch in Österreich soll die Chance auf beste Bildung und Teilhabe an der Gesellschaft haben, und zwar unabhängig vom Einkommen der Eltern.“

