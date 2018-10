Wenn’s dumpa wird im Dorf: Advent im Weissen Rössl in St. Wolfgang

St. Wolfgang (OTS) - Ab 23. November erleben Gäste des Traditionshotels Im Weissen Rössl, direkt am Wolfgangsee, den Advent im Salzkammergut abseits von Kitsch und Alltagshektik. Der Wolfgangseer Advent lädt zur ruhigen und besinnlichen Vorweihnachtszeit. Ein besonderer Geheimtipp ist dabei ein Besuch am Mittwoch.

Stimmungsvolle Atmosphäre, romantische Lichter, Köstlichkeiten aus der Region und typisches Brauchtum: Der Wolfgangseer Advent ist die richtige Adresse für all jene, die sich ganz besinnlich auf das Weihnachtsfest einstimmen möchten, und gilt als einer der schönsten Weihnachtsmärkte des Landes. Rund um das Hotel Im Weissen Rössl erleben Gäste diese Zeit am Christkindlmarkt in St. Wolfgang auf ursprünglich-österreichische Art. Mit den Schiffen der Wolfgangseeschifffahrt sind auch die anderen Adventmärkte am Wolfgangsee bequem zu erreichen und ein Besuch des barocken Advent in St. Gilgen und des romantischen Krippendorfs Strobl rundet den Adventzauber am Wolfgangsee ab. Ein besonderes Advent-Highlight in St. Wolfgang erwartet Rössl-Gäste zur Wochenmitte, „Wenn’s dumpa wird im Dorf“: Ab 28. November wird in St. Wolfgang jeden Mittwoch im Advent eine einzigartige Atmosphäre geboten. Für einige Stunden erlischt dann im gesamten Ort das elektrische Licht und die Gassen von St. Wolfgang werden nur vom Schein unzähliger Kerzen in ein romantisches Licht getaucht. Nicht nur dieses stimmungsvolle Advent-Erlebnis macht einen Aufenthalt im Weissen Rössl besonders empfehlenswert, unter der Woche erlebt man dank des geringeren Besucheraufkommens besinnlich-ruhige Stunden am Wolfgangsee. Um den Gästen eine entspannte Advent-Auszeit zu ermöglichen, bietet das Weisse Rössl attraktive Advent-Angebote für einen Aufenthalt unter der Woche:

Wenn’s dumpa wird

23.11. – 20.12.2018

Anreise Dienstag oder Mittwoch

2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Rössl-Frühstückserlebnis

1 Tageskarte für die Wolfgangseeschifffahrt

1 Relaxmassage (25 Min.) im SPA & Beauty

Täglich Entspannung im SPA im See

Ab € 283,- pro Person





Buchungskontakt

Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee, Markt 74, A- 5360 St. Wolfgang

Telefon + 43-6138 2306-0, welcome@weissesroessl.at, www.weissesroessl.at

Rückfragen & Kontakt:

Gudrun Peter

gudrun.peter @ weissesroessl.at

Tel. +43 6138 2306 0