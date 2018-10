15 österreichische Top-Gastronomen auf der Suche nach neuesten Food-Trends in London

Erfolgreiche Zukunftsreise “future of food-concepts for professionals” der AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH und Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft

Wien (OTS) - „Wir machen unsere Unternehmen zukunftsreif: zurzeit sind 15 Top Gastronomen und Hoteliers aus Österreich auf einer Learning Journey in London, um sich über die aktuellen plant-based Food Trends zu informieren,“ berichtet die Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Petra Nocker-Schwarzenbacher.

„Unabhängig vom Polittheater um Großbritanniens bevorstehenden Abgang aus der EU bleibt die 9-Millionen-Metropole London einer der größten und dichtesten Wissens- und Trendknoten der Welt,“ ist Wirtschaftsdelegierter Christian Kesberg überzeugt. Und gerade dann, wenn es um neue Food- Konzepte geht, komme man um Europas größten Marktplatz für Geld und Ideen nicht herum. „Die Vielfalt, der Improvisations-Mut, die globale Sehnsucht und Ambition bei lokal verankerter Präsenz - London ist faszinierend. In London wachsen Food Trends oft schneller als am ‚Kontinent‘,“ so Kesberg.

Aus diesem Grund hat die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA gemeinsam mit der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft eine „Learning Journey“ zum Thema „Future of Food-Concepts for Professionals – Plant based food“ nach London organisiert, die von der Food-Trend-Expertin des Zukunftsinstitutes Hanni Rützler kuratiert und begleitet wird. „Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA spürt weltweit Innovationen auf und macht sie für unterschiedlichste Branchen nutzbar. Diese Zukunftsreise ist unser aktuellster Beitrag zum Innovationsscouting“ so Michael Scherz, Leiter der Gruppe Innovation der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA.

Auch für die neuen Entwicklungen in der Esskultur – etwa, dass Fleisch vom Hauptakteur zum Nebendarsteller am Teller der Zukunft wird - kommen entscheidende Impulse aus London: Ambitionierte Urban-Farming-Konzepte, Restaurants, in denen Gemüse, Kräuter und neue Gewürze die Stars sind, und Köche, die sie entsprechend glamourös in Szene setzen. Einer von zahlreichen weltweiten Trends und Zukunftsthemen, die sich nirgends besser fassen lassen, als in der britischen Hauptstadt. Für viele Menschen ist mittlerweile nachhaltige, ökologische und gesunde Ernährung ebenso wesentlich, wie das persönliche Gleichgewicht zwischen Tierliebe, Verantwortung für die eigene Gesundheit und dem Appetit auf Fleisch.

„Die Engländer sind Meister in Marketing und Präsentation. Hier konnten sich die Teilnehmer wichtige Anregungen mitnehmen: Ein Mehrwert, der in Kombination mit der großartigen Qualität unserer heimischen Lebensmittel dazu beiträgt, unsere Top-Position in Sachen Kulinarik zu sichern und auszubauen, “ so Nocker-Schwarzenbacher abschließend.

Die Zukunftsreise Food Concepts liefert Konzepte, gedankliche Impulse und Umsetzungsbeispiele u.a. zu Themen wie Urban Farming, die neue Küche der Levante, From Social 2 Healthy (Healthy drinks, healthy food and healthy shopping) oder Totally Vegan. (PWK716/ES)

