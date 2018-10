„fidelio“ präsentiert Programmschwerpunkt „Hollywood meets Opera“

Außerdem Herbstplaylist für klassische Musik, Highlight-Feature u. v. m.

Wien (OTS) - „fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel (www.myfidelio.at) – gestaltet den Oktober auf der Plattform mit einem umfassenden Programmschwerpunkt zum Thema „Hollywood meets Opera“. Zudem bietet „fidelio“ seinen Fans ab sofort eine stimmungsvolle und herbstliche Playlist mit klassischer Musik zum Genießen.

Der Programmschwerpunkt „Hollywood meets Opera“ konzentriert sich ganz auf das Thema Filmregisseurinnen und Filmregisseure sowie cineastische Opern. Ausdrucksstarke Opernproduktionen wie „Cavalleria Rusticana“ und „Pagliacci“ , „Giovanna d’Arco“, „Rienzi“ und Georg Friedrich Händels „Admeto“ werden von bekannten Filmregisseurinnen und Filmregisseuren wie Philipp Stölzl, Peter Greenaway, Doris Dörrie oder Oscar-Preisträger William Friedkin dramatisch inszeniert. Auch in musikalischer Hinsicht versprechen diese Produktionen absolute Highlights zu werden: Jonas Kaufmann singt die Hauptrolle in „Cavalleria Rusticana“ und „Pagliacci“ unter der Leitung von Maestro Christian Thielemann; Daniel Barenboim dirigiert Jules Massenets „Manon“, in Starbesetzung mit Anna Netrebko und Rolando Villazón aus der Staatsoper Unter den Linden.

Playlist „Goldener Herbst“ ab sofort verfügbar

Zum Einstimmen auf die kälter werdenden Herbsttage bietet „fidelio“ seinen Nutzerinnen und Nutzern ab sofort eine stimmungsvolle Playlist mit klassischer Musik. Die redaktionell kuratierte Playlist umfasst insgesamt 21 bekannte Highlights aus der Welt der Klassik und reicht von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ über Chopins „Fantasie in f-Moll“ bis hin zu Tschaikowskys „Schwanensee“. Die Playlist „Goldener Herbst“ ist in der Klassithek auf „fidelio“ jederzeit abrufbar.

Neues Highlight-Feature auf der Plattform

„fidelio“ bietet seinen Nutzerinnen und Nutzern seit Kurzem ein neues Plattform-Feature an: Klassikfans können beim Abspielen einer Oper jetzt direkt zu ausgewählten Arien oder Highlights springen. Die Funktion eignet sich nicht bloß, um beispielsweise mangels Zeit nur ausgewählte Passagen einer Oper zu genießen, sondern auch, um sich etwa mit einer neuen Oper schneller vertraut zu machen. Der „fidelio“-Blog „Leonore & Florestan“ (https://blog.myfidelio.at/) bietet allen Interessierten eine ausführliche Beschreibung des neuen Highlight-Features.

Der digitale Klassik-Treffpunkt „fidelio“ von ORF und Unitel ist das Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. blog.myfidelio.at bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren.

