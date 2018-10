Josefstadt: Hommage an den Tondichter Franz Lehar

Wien (OTS/RK) - Die nächste Veranstaltung des „Klub Rofrano – Kulturverein Josefstadt“ geht am Mittwoch, 24. Oktober, im Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18, 1. Stock) über die Bühne. Um 19.30 Uhr fängt der Musik-Abend an. Das abwechslungsreiche Programm steht unter dem Motto „Franz Lehar – Die silberne Operettenära und deren Majestät“. Isabel Seebacher (Sopran), Michael C. Havlicek (Bariton, Moderation) und Istvan Bonyhadi (Klavier) unterhalten die Zuhörerschaft. Der Eintritt ist frei. Spenden für das Museum nehmen die auf ehrenamtlicher Basis tätigen Bezirkshistoriker gerne entgegen. Museumsleiterin Maria Ettl beantwortet Fragen wegen diesem Konzert unter der Rufnummer 403 64 15. E-Mails an die Museumschefin: bm1080 @ bezirksmuseum.at.

„Klub Rofrano“-Obfrau Gabriela Breisach sagt über den bunten Klangbogen: „Eine musikalische Verneigung vor dem Genie Franz Lehar“. Zur Erbauung des Publikums zu Gehör gebracht werden melodiöse „Klassiker“ wie „Meine Lippen, die küssen so heiß“ und „Lippen schweigen“. Die hinreißend klingende Hommage an den Tonsetzer Franz Lehar (1870 – 1948) wird durch „Texte von bekannten Zeitgenossen“ umrahmt. Nach dem Konzert zeichnet der Verein den Sänger und Conférencier Michael C. Havlicek mit der „Silbernen Rose“ aus. Informationen dazu: Telefon 0676/588 00 16. E-Mails an die Klubleitung: klubrofrano @ gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Komponist Franz Lehar (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz_Lehar

Bezirksmuseum Josefstadt:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 8. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk