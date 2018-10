IT-Talent der Stadt Wien holt Hacker-Gold bei Cyber Security Challenge

Bürgermeister Ludwig gratuliert dem österreichischen Staatsmeister der Austria Cyber Security Challenge Christian Mehlmauer

Wien (OTS/RK) - Die Austria Cyber Security Challenge (ACSC) ist Österreichs größter „Hacker-Wettbewerb“ und Sprungbrett für junge IT-Talente und IT-Security-SpezialistInnen. Beim Wettbewerb treten KandidatInnen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren in verschiedenen Klassen gegeneinander an und lösen knifflige IT-Security-Aufgaben und wehren Cyber-Angriffe ab.

Beim nationalen Finale der ACSC vergangene Woche in Alpbach konnte sich Christian Mehlmauer, ein Mitarbeiter des WienCERTs der Stadt Wien unter 500 TeilnehmerInnen im Finale durchsetzen und nach knapp acht Stunden im Wettbewerb den Titel des österreichischen Staatsmeisters sichern.

„Ich gratuliere Christian Mehlmauer sehr herzlich zu seinem Sieg der Austria Cyber Security Challenge. Ich freue mich besonders, dass so ein kompetenter Mitarbeiter in der Stadt Wien beschäftigt ist und wünsche ihm alles Gute für seine zukünftigen Herausforderungen“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

Die Austria Cyber Security Challenge (ACSC) ist ein Hacker – eine IT-Security-Talentesuche zur Identifikation, Förderung und Rekrutierung junger, IT-Security-SpezialistInnen. Aus ihr ging auch die European Cyber Security Challenge hervor, an der heuer schon Teams aus 19 Nationen ihr Können unter Beweis stellten.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse