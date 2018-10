Lukas Schneider: Der Mann auf der Wolke bei NAVAX

Wien (OTS) - Seit Anfang September ist Lukas Schneider (29) als „Sales Manager Cloud“ bei NAVAX, dem unabhängigen IT-Systemhaus zur Optimierung von Unternehmensprozessen, österreichweit tätig.

Der gebürtige Niederösterreicher und Hobby Eventmanager ist für den Ausbau des Cloud Bereichs verantwortlich. Damit wird der Vertrieb zukünftig noch marktorientierter ausgerichtet, um die Kunden optimal in diesem wachsenden Bereich zu betreuen.

Der freiwillige Rot Kreuz Helfer bringt dafür die besten Voraussetzungen mit: vor dem Wechsel zur NAVAX Unternehmensgruppe war Schneider bereits bei ALSO Austria für den Marktstart des Cloud Marketplaces verantwortlich. Diesen Produktbereich hat er als Business Development Manager Cloud vier Jahre lang aufgebaut. Seitdem schlägt sein Herz für „Software as a Service“ Modelle und dessen Vertrieb. Davor war er bei ALSO in der Distribution für den Hardware Bereich Lenovo als Sales- und Produktmanager tätig.

Berufsbegleitend besucht der begeisterte Weltenbummler derzeit den Studiengang „MBA Business Management" an der FH Eisenstadt.

Über die NAVAX Unternehmensgruppe:

Die NAVAX Unternehmensgruppe ist ein unabhängiges IT-Systemhaus, das Unternehmensprozesse optimiert und Business-Softwarelösungen für national und international tätige Unternehmen einführt. Das Systemhaus betreibt Unternehmen in Deutschland und Österreich. Kunden mit über 750 Projekten in mehr als 100 Ländern der Welt arbeiten mit den NAVAX Unternehmenslösungen in den Bereichen ERP, CRM, Business Intelligence & Planung, Collaboration & Mobility sowie Cloud Services. Das Unternehmen ist u. a. Microsoft und MicroStrategy Partner und stellt eigene Software für Finanzdienstleister und Leasingunternehmen her.

