Wirecard gewinnt TAV Operation Services als Neukunden für Alipay-Zahlungen an Flughafen-Lounges weltweit

TAV betreibt 57 Lounges in 30 Flughäfen in 19 Ländern weltweit

Aschheim (München) (München) (ots) - Wirecard, der internationale Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, erweitert seine erfolgreiche Partnerschaft mit Alipay und gewinnt TAV Operation Services Co., eine Tochtergesellschaft von TAV Airports als Neukunden. TAV Airports, einer der Marktführer im Flughafenbetrieb, ist in 18 Flughäfen auf drei Kontinenten präsent und hat 2017 Dienstleistungen für 836.000 Flüge und 115 Millionen Passagiere erbracht.

Alipay, eine der populärsten Zahlungsmethoden in China, soll zunächst als Bezahlmöglichkeit in den von TAV Operation Services betriebenen "primeclass" Lounges in den Flughäfen Frankfurt, Kopenhagen und Zürich angeboten werden. TAV betreibt 57 Lounges in 30 Flughäfen in 19 Ländern in aller Welt. Nach der anfänglichen Einführung wird TAV das Serviceangebot über Wirecards Plattform erweitern und auf breiterer Ebene anbieten, unter anderen auch in Flughäfen in den USA und im Nahen Osten.

Außerdem wird Wirecard TAV Operation Services bei Marketingaktivitäten mit Alipay unterstützen, so zum Beispiel beim Erstellen von In-App-Gutscheinen und Rabatten, um so den Mehrwert für chinesische Reisende noch weiter zu steigern. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bietet Wirecard Zahlungsakzeptanz und übernimmt die Transaktionsabwicklung über seine ePOS-App. Mithilfe dieser einfach zu installierenden Lösung können Einzelhändler auf populäre internationale Bezahloptionen und Mehrwertdienste schnell zugreifen.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 von Nielsen und Alipay gibt ein einziger chinesischer Tourist in Europa im Durchschnitt EUR 3.250 auf seiner Reise aus. Dieselbe Studie kam zu dem Schluss, dass rund 91 Prozent der chinesischen Touristen bereit wären, im Ausland mehr auszugeben und einzukaufen, wenn mehr Händler chinesische Mobile-Payment-Marken akzeptieren würden. Reisende, die mit Alipay bezahlen, brauchen kein Geld mehr zu wechseln und sich keine Sorgen zu machen, ob ihre chinesische Kreditkarte von örtlichen Händlern angenommen wird.

Ali Bora Isbulan, General Manager bei TAV Operation Services, sagt: "Als weltweite Flughafen-Hospitality-Gruppe ist es für uns selbstverständlich, unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Da auch chinesische Kunden für uns von großer Bedeutung sind, sind wir eine Partnerschaft mit Wirecard und Alipay eingegangen, damit unsere Gäste auf eine praktische und bekannte Weise bezahlen können. Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit bekanntzugeben und den chinesischen Gästen dadurch noch reibungslosere und schnellere Zahlungsmöglichkeiten in unseren Flughäfen bieten zu können."

Jan Rübel, Head of Sales Travel & Transport bei Wirecard, ergänzt: "Dadurch, dass wir TAV Operation Services unsere Alipay-Lösung anbieten, erreichen wir Tausende von Reisenden und erschließen sehr interessante Geschäftsmöglichkeiten. Chinesische Reisende bilden eine wichtige Zielgruppe für Händler in aller Welt - wir sind stolz darauf, hiermit unser Ziel der Digitalisierung von Zahlungsprozessen in aller Welt fortzusetzen."

Für weitere Informationen über Wirecards digitale Bezahllösungen besuchen Sie uns auf der Money20/20, dem globalen FinTech-Event in Las Vegas, vom 21. bis 24. Oktober 2018 an unserem Stand Nr. 1843.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über TAV Airports:

TAV Airports behauptet seine führende Position im Bereich des Flughafenbetriebs in der Türkei. TAV Airports betreibt die Flughäfen Istanbul Ataturk, Antalya, Ankara Esenboga, Izmir Adnan Menderes, Gazipasa Alanya, Milas Bodrum und Antalya in der Türkei sowie die Flughäfen Tbilisi und Batumi in Georgien, Monastir und Enfidha-Hamammet in Tunesien, Skopje und Ohrid in Mazedonien, Medinah Airport in Saudi-Arabien und Zagreb Airport in Kroatien. TAV Airports ist auch in anderen Bereichen des Flughafenbetriebs tätig, darunter Duty Free, Food and Beverage, Ground Handling, IT, Security und Operations Services. In diesem Zusammenhang betreibt TAV Airports auch zollfreie, Lebensmittel- und Getränke- sowie andere Gewerbeflächen am Flughafen Riga in Lettland. Zusammen mit ihren Tochtergesellschaften erbrachte die Gesellschaft im Jahr 2017 Dienstleistungen für 836.000 Flüge und 115 Millionen Passagiere.

