Tanla kündigt Ernennung von Sriram Vinjamuri zum Chief Operating Officer an

Tanla Solutions Ltd (NSE: TANLA) gab heute bekannt, dass Sriram Vinjamuri dem Unternehmen als Chief Operating Officer beigetreten ist. Er untersteht Uday Reddy, dem Chairman und Managing Director.

Sriram Vinjamuri ist ein Leader mit großem Einfluss mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der indischen Telekommunikation und einer Gesamterfahrung von 25 Jahren. Im Laufe seiner Karriere war er in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Integrated Sales für die Bereiche P&L, Marketing und General Management verantwortlich. In der Vergangenheit arbeitete Sriram mit Airtel, Nestlé, BPL und Tanla, wo er durch seine bewährte Geschäftsplanung und Vertriebsstrategie einen bedeutenden Einfluss ausübte.

In seiner früheren Position war Sriram der VP (Consumer Business - Südindien) von Tata Teleservices, wo er außerdem für die Verbesserung des Kundenmarkt- und Umsatzmarktanteils zuständig war und ein vielfältiges multifunktionales Team von 200 Mitgliedern aus S&M, Finance, Network, Customer Service und HR leitete.

Uday Reddy, Chairman und Managing Director von Tanla Solutions, sagte: "Ich kenne Sriram persönlich seit über einem Jahrzehnt und freue mich, ihn wieder bei Tanla begrüßen zu dürfen, da er in seiner vorherigen Rolle bei Tanla, als Leiter Verkauf Indien von 2007 bis 2009, die Spuren eines echten Business Leaders hinterließ. Ich bin zuversichtlich, dass er eine wichtige Rolle bei der Ankurbelung von Tanlas Wachstumsstrategie spielen wird."

"Wir freuen uns, Teil von Tanla zu sein, ein Unternehmen, das sich an der Schwelle zum weltweit führenden Enterprise-Cloud-Kommunikationsanbieter befindet. Während die Expertise von Karix im Enterprise-Geschäft einzigartige Synergien schaffen würde, k;nnten die starken Technologiefähigkeiten von Tanla bei der Bereitstellung von Weltklasse-Plattform- und Infrastrukturlösungen dazu beitragen, die Unternehmens- und Telco-Partnerschaften für schnelle Innovation und den Aufbau von Business-Cloud-Kommunikationslösungen der nächsten Generation zu nutzen." sagte Sriram.

Sriram wird dafür verantwortlich sein, die Erreichung jährlicher Ziele durch Operational Excellence sicherzustellen.

Tanla begann seine Reise zu Beginn des neuen Millenniums mit einer kleinen Gruppe von Experten für mobile Nachrichtenübermittlung in Hyderabad, Indien, um einen erstklassigen Messaging-Service zu schaffen. Heute ist Tanla als größter Cloud Communication-Anbieter ein globaler Marktführer in seinem Bereich, der jährlich 90 Milliarden Geschäftskommunikationen abwickelt. Tanla gestaltet weltweite Kommunikation neu, indem die Maßstäbe durch verbesserte Geschwindigkeit immer höher angesetzt wird, die Einfachheit von Cloud Communication-Lösungen gegeben ist und hochmoderne Technologien übernommen werden, um den hohen Ansprüchen einer vielfältigen Kundschaft, von Unternehmen zu Carriern in verschiedensten Regionen, gerecht zu werden.

