Oö. Volksblatt: "Sehr zufriedenstellend" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 23. Oktober 2018

Linz (OTS) - Es ist ein tolles Geburtstagsgeschenk, das die Österreicher ihrer Republik da machen: Laut Wertestudie genießt die Demokratie höchste Zustimmungsraten und auch das Vertrauen in die Institutionen des Staates ist gestiegen. Selbst die politischen Parteien, zwar noch immer Schlusslicht, haben ihren Wert fast verdoppelt. Natürlich muss man die Rahmenbedingungen betrachten: Bei der Umfrage vor zehn Jahren schlitterte man gerade in die größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, während man derzeit in einer Hochkonjunktur schwebt. Mit Job und geringer Zukunftsangst ist es leichter, zufrieden zu sein. Trotzdem: Die Haltung der Österreicher bezüglich der Zuwanderung zeigt, dass man durchaus differenziert und im Detail analysiert. Statt Herkunft werden die Sprachkenntnisse und das Respektieren von Gesetzen und Institutionen als „wirklich österreichisch“ empfunden. Zurückgegangen ist auch der Wunsch nach einem „starken Führer“. Ja, die Alarmglocken, die manche hören wollen und die das Ende der Demokratie einläuten sollen, sind für die überwiegende Mehrheit unhörbar: Das Geräusch ist wohl eher ein Tinnitus für Demokratie-Pessimisten.

