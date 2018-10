Iris Lagler wird neue Klubvorsitzende der SPÖ Margareten

Wien (OTS) - Iris Lagler wurde heute zur neuen Klubvorsitzenden der SPÖ Margareten gewählt. Damit folgt Lagler, die seit 2015 Klubobmann-Stellvertreterin ist, auf Ing. Walter Fandl.

Margareten ist für die neue Klubvorsitzende „ein bunter, pulsierender Bezirk, der die Vielfalt Wiens perfekt abbildet“. Individualität für die BewohnerInnen Margaretens und eine gleichberechtigte Gesellschaft, die Lösungen von Problemlagen mit Respekt und Augenhöhe bietet, liegen der Mutter zweier Söhne besonders am Herzen. Auch bei dem U-Bahnausbau und den aktuellen Infrastrukturprojekten, die einen enormen Mehrwert für die BürgerInnen bringen werden, will Lagler den Menschen im Bezirk unterstützend zur Seite stehen.



Nach beruflichen Stationen bei der Austrian Airlines AG und Palmers Textil AG ist Iris Lagler 2003 als SPÖ Bezirksgeschäftsführerin eingestiegen. „Mich in den Spiegel schauen können“, ist das Credo der leidenschaftlichen Politikerin die seit mittlerweile über zwanzig Jahren in diversen Funktionen fest in der Sozialdemokratie verankert ist. So ist Lagler seit 2003 im Frauenkomitee Margareten und seit 2005 Mitglied im Bezirksparteivorstand tätig.

