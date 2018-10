Pressekonferenz zum Welt-Schlaganfall-Tag, 24.10., 10 Uhr, Wien

"Österreichs Schlaganfall-Versorgung wird immer besser"

Wien (OTS) - Anlässlich des Welt-Schlaganfall-Tages, der am 29. Oktober stattfindet, laden die Österreichische Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) und die Österreichische Schlaganfall-Gesellschaft am 24. Oktober um 10 Uhr im Michl's Social Club in Wien (ÖGSF) zu einer Pressekonferenz ein.

Themen:

24.000 Schlaganfälle pro Jahr: hoher Anteil durch Vorbeugung vermeidbar

Nie zu früh, nie zu spät: Schlaganfall-Prävention ist in jedem Alter ein Thema

Schlaganfall-Versorgung: Österreich im Spitzenfeld Europas

Endovaskuläre Therapie setzt sich durch: Zeitfenster hängt vom Einzelfall ab – Indikationsstellung wird dank moderner Bildgebung immer breiter

Prähospitales Management: Pilotprojekte zur Erkennung schwerer Schlaganfälle – spezielle Schulung von Rettungssanitätern ermöglicht maßgeschneidertes Vorgehen

Neuer Info-Film für Nicht-Mediziner: Wie man schwere von leichten Schlaganfällen unterscheidet

„Qualitätsstandard Schlaganfall“: Optimierung der Abläufe vom Rettungswesen bis zur Rehabilitation in ganz Österreich

Nachsorge: Optimierungsmöglichkeiten besser nützen

Gesprächspartner/innen:

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Brainin, Präsident der World Stroke Organisation, Leiter des Departments für Klinische Neurowissenschaften und Präventionsmedizin, Leiter des Zentrums für Neurowissenschaften, Donau-Universität Krems

Präsident der World Stroke Organisation, Leiter des Departments für Klinische Neurowissenschaften und Präventionsmedizin, Leiter des Zentrums für Neurowissenschaften, Donau-Universität Krems Priv.-Doz. Dr. Julia Ferrari, 2. Vizepräsidentin der Österreichischen Schlaganfall-Gesellschaft; Abteilung für Neurologie, Neurologische Rehabilitation und Akutgeriatrie, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Wien

2. Vizepräsidentin der Österreichischen Schlaganfall-Gesellschaft; Abteilung für Neurologie, Neurologische Rehabilitation und Akutgeriatrie, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Wien Prim.Univ.-Doz. Dr. Elisabeth Fertl, Past-Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie; Abteilungsvorständin Neurologie, Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wien

Past-Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie; Abteilungsvorständin Neurologie, Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wien Ao. Univ.-Prof. Dr. Stefan Kiechl, Präsident der Österreichischen Schlaganfall-Gesellschaft; Univ.-Klinik für Neurologie, Medizinische Universität Innsbruck

Präsident der Österreichischen Schlaganfall-Gesellschaft; Univ.-Klinik für Neurologie, Medizinische Universität Innsbruck Prim. Univ.-Prof. Dr. Wilfried Lang, Leiter der Abteilung für Neurologie, neurologische Rehabilitation und Akutgeriatrie; Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Wien



Pressekonferenz zum Welt-Schlaganfall-Tag

Datum: 24.10.2018, 10:00 Uhr

Ort: Michls Social Club

Reichsratsstraße 11, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

B&K – Bettschart & Kofler Kommunikationsberatung

Mag. Roland Bettschart

Telefon: +43 1 3194378-0, +43 676 6356775

bettschart @ bkkommunikation.com