Thomas Wusatiuk ist neuer Geschäftsführer & Gesellschafter der Performance Marketing Agentur get on top

Zahlreiche Top-Marken vertrauen auf die Expertise der Westösterreicher, die nun auch ein Büro in Amstetten eröffnen

Salzburg (OTS) - Das Salzburger Unternehmen get on top zählt zu den erfolgreichsten und erfahrensten Digital Marketing Experten Österreichs. Aufgebaut hat die bundesweit bekannte Performance Marketing Agentur Gründer Oliver Hauser. Nun wurde der seit rund fünf Jahren im Betrieb aktive Thomas Wusatiuk, bisheriger Head of Operations, zum Gesellschafter und Geschäftsführer neben Oliver Hauser bestellt.



Thomas Wusatiuk (31 Jahre) verantwortet ab sofort das gesamte operative Geschäft sowie den Vertrieb und die Personalagenden von get on top. Zu den Kunden zählen u.a. Dr. Oetker, Intersport, Team7, Hartlauer, immowelt.de, GRAWE, Salzburger Land, tarife.at und WIFI Österreich.



Büroeröffnung in Amstetten

Eine der ersten Entscheidungen des neu berufenen Geschäftsführers ist die Eröffnung eines Büros in Amstetten, um ostösterreichische Auftraggeber noch besser servicieren zu können. „get on top zählt zu den österreichischen Pionieren im Suchmaschinen-Marketing. Mit unseren 15 Mitarbeitern an den Standorten Salzburg, Linz und Amstetten betreuen wir derzeit rund 70 nationale und internationale Kunden. In den kommenden Jahren wollen weiter kräftig wachsen, und das insbesondere im ostösterreichischen Raum.“



get on top konzentriert sich insbesondere auf den wirkungsvollen Einsatz von Search Ads, SEO und Web-Analyse. „Wir werden in Zukunft noch stärker auf strategische Marketingberatung für digitale Kommunikationskanäle setzen und unser Knowhow möglichst vor der Konkurrenz halten. Vor allem aber Fairness, Transparenz und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden sollen so wie schon bisher an erster Stelle stehen.“



get on top hat sich auch als Veranstalter der OMX (Leitkonferenz für Online-Marketing) und SEOkomm (Konferenz für Suchmaschinenoptimierung) einen Namen gemacht.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Reiter, Reiter PR

Tel.: 0676/66 88 611

Email: thomas.reiter @ reiterpr.com