Aviso: Bundesfrauenkonferenz am 23. November 2018 in Wels

„Mehr Beteiligung. Mehr Bewegung. Mehr Feminismus“

Wien (OTS/SK) - Unter dem Motto „Mehr Beteiligung. Mehr Bewegung. Mehr Feminismus“ findet am 23. November 2018 die SPÖ-Bundesfrauenkonferenz 2018 in Wels statt. SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek stellt sich der Wiederwahl. Geschäftsführende SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner spricht Grußworte. Die Schwerpunkte des Leitantrages wurden in einem österreichweiten Dialog definiert. ****

Akkreditierung und Rückfragehinweis: elisabeth.bessert @ spoe.at, Tel.:

01-53427-273, Mobil: 0664-8304354

Zeit: Freitag, 23. November 2018, ab 10 Uhr (Einlass ab 9 Uhr)

Ort: Wels, Messehalle, Messeplatz 1, Oberösterreich

