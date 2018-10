Einladung zum 44. Ordentlichen Bundesparteitag der SPÖ

Bundesparteitag am 24. und 25. November 2018 in Wels

Wien (OTS/SK) - Am 24. und 25. November 2018 hält die SPÖ ihren 44. Ordentlichen Bundesparteitag in der Messehalle Wels ab. Im Mittelpunkt des Parteitags stehen am Samstag die Wahl der neuen SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner, die Wahl der Parteigremien und die Abstimmung über das neue Grundsatzprogramm. Am Sonntag findet die Abstimmung über die KandidatInnenliste und den Leitantrag für die EU-Wahl 2019 sowie die Organisationsreform statt. Zum ersten Mal wird ein SPÖ-Bundesparteitag auch für alle SPÖ-Mitglieder, Gast-Mitglieder und Interessierten zugänglich sein. Die Veranstaltung wird live im Internet übertragen. Der Livestream wird unter www.spoe.at verfügbar sein. ****

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich zum 44. Ordentlichen Bundesparteitag ein. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Akkreditierung bis Montag, 12. November 2018 unter https://tinyurl.com/y7zb86va, wo Sie uns auch Ihren technischen Bedarf bekanntgeben können. Da die Übernachtungsmöglichkeiten in Wels und Umgebung begrenzt sind, haben wir bis Donnerstag, 25. Oktober, ein Zimmer-Kontingent für MedienvertreterInnen vorreserviert (bitte beachten Sie, dass die Kosten selbst getragen werden müssen). Weitere Infos finden Sie unter https://tinyurl.com/ydz8orcl.

Zeit: Samstag, 24. November 2018, ab 10 Uhr (Einlass ab 9 Uhr) Sonntag, 25. November 2018, ab 9 Uhr (Einlass ab 8 Uhr)

Ort: Wels, Messehalle, Messeplatz 1, Oberösterreich

