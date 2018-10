NEOS Wien: Beate Meinl-Reisinger schlägt Christoph Wiederkehr als neuen Landessprecher vor

Wien (OTS) - Beate Meinl-Reisinger wird bei der kommenden Mitgliederversammlung am 8. Dezember 2018 ihre Funktion als Landessprecherin von NEOS Wien niederlegen. „Ich möchte hier in Wien einen geordneten Übergang schaffen, so wie wir das auch auf Bundesebene gemacht haben. Dafür werde ich den Mitgliedern zur Wahl als Nachfolger unseren Wiener Klubobmann Christoph Wiederkehr vorschlagen“, so Meinl-Reisinger.

„Vor etwas mehr als drei Jahren sind wir erstmals in den Wiener Gemeinderat und Landtag eingezogen. Seither hat sich viel getan und NEOS ist – und darauf bin ich wirklich stolz – seither DIE Kontrollpartei dieser wunderbaren Stadt geworden. Dank unserer hartnäckigen Oppositionsarbeit haben wir es in den letzten Jahren geschafft, Transparenz in diese Stadt zu bringen“, zieht Beate Meinl-Reisinger Resümee. „Ich verlasse Wien wirklich nicht leichten Herzens. Die letzten Jahre waren mit großer Leidenschaft erfüllt, ich habe NEOS Wien wie ein Start-Up aufbauen können. Wir haben gezeigt, dass es keine rechten Hetzer braucht, um unsere wunderbare Stadt mit offenen Augen und einer echten Kontrolle zu begleiten“, so Meinl-Reisinger weiter.

„Wir stehen als NEOS Wien sehr stark da – wir leisten erfolgreiche Bezirksarbeit und konnten in diesem Jahr bereits 110 neue Mitglieder bei uns begrüßen. Ich würde mich freuen, hier die Verantwortung für die Weiterentwicklung von NEOS Wien übernehmen zu können. Ich werde deshalb am 8. Dezember 2018 als Landessprecher kandidieren und hoffe auf breite Unterstützung der Mitglieder“, so Christoph Wiederkehr, NEOS Wien Klubobmann. „Mein Fokus liegt aktuell auf dem Programmprozess Chance 2020, bei dem wir in einem partizipativen Prozess gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern die Zukunft dieser Stadt gestalten möchten. Es ist für mich besonders wichtig, dass Wien eine weltoffene Stadt bleibt und dafür werde ich mich einsetzen. Wir brauchen hier nicht nur offene Augen und Ohren, sondern auch ein offenes Herz“, so Wiederkehr, der insbesondere in den Bereichen Transparenz und Kontrolle sowie Bildung und Integration seine Schwerpunkte sieht.

