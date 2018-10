Südtirol – Schieder: Freiheitliches Wahldesaster auch Absage an Doppelpass

Schieder erfreut über gutes Ergebnis für proeuropäische Politik

Wien (OTS/SK) - „Die überdeutliche Wahlniederlage der Freiheitlichen und der Südtiroler Freiheit ist nicht nur ein Votum gegen Rechtsparteien, sondern auch eine Absage an die unverantwortliche Doppelpass-Politik, die die FPÖ nach Südtirol hineintragen wollte“, so der außenpolitische Sprecher der SPÖ Andreas Schieder am Montag. „Wahlkampfhelfer Strache und die Südtiroler FPÖ haben damit von den WählerInnen die Rechnung bekommen für ihren Versuch, die Südtiroler Bevölkerung zu spalten.“ ****

„Die Mehrheit der SüdtirolerInnen weiß: Das Vorhaben hat Null Nutzen für die Autonomie und schadet eher dem gedeihlichen Zusammenleben der Südtiroler Volksgruppen - ebenso wie dem Verhältnis zwischen Österreich und Italien“, so Schieder. Es sei erfreulich, dass die proeuropäischen Kräfte in Südtirol gestärkt wurden. (Schluss) up/ah/mp

