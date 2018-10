Brücken über Taffa und Kamp bei Rosenburg wurden saniert

LR Schleritzko: Kosten von 350.000 Euro übernimmt das Land Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Landesrat Ludwig Schleritzko nahm kürzlich die offizielle Verkehrsfreigabe von zwei Brücken im Gemeindegebiet von Rosenburg-Mold vor und meinte dabei: „In Niederösterreich müssen fast 14.000 Kilometer an Landesstraßen und 4.530 Brückenobjekte instandgehalten werden. Bei den beiden Brücken im Gemeindegebiet von Rosenburg-Mold werden wir mit Mitteln in der Höhe von rund 350.000 Euro dieser Verantwortung gerecht.“ Die Brückensanierungen wurden von Ende August bis Mitte Oktober von der Firma Habau Hoch- und TiefbaugmbH aus Horn ausgeführt.

Nordwestlich von Rosenburg quert die Landesstraße L 8006 den Kamp mit einem Brückenobjekt. Auf Grund der Zeit- und Witterungsschäden hat das Land Niederösterreich eine Sanierung dieser Brücke beschlossen. Es wurden Betoninstandsetzungsarbeiten am Tragwerk durchgeführt und zur Erhöhung des Fahrkomforts wurde ein neuer Straßenbelag aufgebracht. Weiters wurde das Brückengeländer mit einer neuen Beschichtung versehen.

Die Landesstraße B 34 quert nordöstlich von Rosenburg (in diesem Bereich täglich mit rund 3.200 Fahrzeugen frequentiert) die Taffa mit einem einfeldrigen Stahlbetonplattentragwerk. Die Brücke mit einer Gesamtstützweite von 15 Metern aus dem Jahre 1985 wies beträchtliche Zeit- und Witterungsschäden am Brückentragwerk sowie an der Brückenausrüstung (Randbalken, Fahrbahnbelag, Abdichtungs- und Entwässerungssystem sowie Geländer) auf. Um weitere Schäden zu vermeiden, hat sich das Land Niederösterreich für eine Generalinstandsetzung der Brücke entschlossen. Bei der Brücke wurden Fahrbahn- und Schutzbelag, die Brückenabdichtung, die anschließenden Gehsteige sowie die gesamte Brückenausrüstung abgetragen und entsprechend dem letzten Stand der Technik neu hergestellt. Zeitgleich wurden von den Einbautenträgern Adaptierungen an Stromleitungen, Lichtwellenleitern sowie an den Fernmeldeleitungen vorgenommen.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

