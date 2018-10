BR-Wahl in der AUVA geschlagen

Fritz Pöltl gratuliert den FCG-Betriebsräten zur tapfer geschlagenen Wahl

Wien (OTS) - AUVA-Obmann Stellvertreter Friedrich Pöltl gratuliert zur geschlagenen BR-Wahl in der Hauptstelle und der Landesstelle Wien. Trotz einer überaus schwierigen politischen Lage wurde ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Pöltl: „Die Beschäftigten wissen auch in schweren Zeiten, auf wen sie sich verlassen können.“ Harald Platter (Landesstelle Wien) und Roland Braunschmidt (Hauptstelle) haben einen persönlich hervorragenden Einsatz in der letzten Periode gezeigt und dies wurde von der KollegInnenschaft auch mit einem hervorragenden Zuspruch gedankt.

Obmann-Stv. Pöltl gratuliert den beiden Listenführern und bedankt sich für ihren mutigen Einsatz. Durch die vielen persönlich geführten Gespräche, konnten die schweren politischen Rahmenbedingungen ins richtige Licht gestellt werden. Als Wehrmutstropfen muss freilich der Verlust des BR-Vorsitzes in der Landesstelle Graz gesehen werden. Hier zeigt sich, dass durch Angstpolitik der FSG Wahlen gewonnen werden können, obwohl keine nachhaltige Interessenspolitik betrieben wird. „Der Fortbestand der AUVA und der Erhalt der Arbeitsplätze konnten von uns jedenfalls – trotz anders lautender Aussagen – auch im Zuge der nun in Umsetzung befindlichen SV Reform abgesichert werden“, erklärt Fritz Pölt.

