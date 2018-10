Europawahl: Modus für die Erstellung der SPÖ-Liste soll in Zukunft erneuert werden

LH Peter Kaiser und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda stimmen überein, dass SPÖ-Liste künftig nach neuen Kriterien erstellt werden soll .

Klagenfurt (OTS) - Der stellvertretende SPÖ-Parteivorsitzende, der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda stimmen überein, dass Modus und Kriterien, nach denen die SPÖ-Liste für die Europawahl in Zukunft erstellt wird, überarbeitet werden sollen. "Im Zuge der Erstellung der aktuellen Liste hat sich Optimierungspotential gezeigt, weil der jetzige Verteilungsschlüssel etwa die jüngsten Erfolge der Kärntner Sozialdemokratie nicht im notwendigen Ausmaß berücksichtigt. Das sollte sich so nicht wiederholen", so LH Peter Kaiser, nach einem klärenden Telefonat, das er heute mit Thomas Drozda führte. Laut Kaiser sei es in Aussicht genommen, den neuen Verteilungsschlüssel bereits in der kommenden Sitzung des Parteivorstandes der SPÖ-Kärnten mit der Bundesparteispitze zu diskutieren.

„Damit sollten die öffentlichen Diskussionen der letzten Tage beendet sein“, so Kaiser abschließend.



