CMC Corporation aus Vietnam unterzeichnet in Beisein des vietnamesischen Premierministers strategische Vereinbarung mit dänischem Partner

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Die vietnamesische CMC Corporation hat am 20. Oktober 2018 im Rahmen des Vietnam-Denmark Business Forum am Sitz des Verbandes der dänischen Industrie (Confederation of Danish Industry, DI) ein Abkommen zur strategischen Zusammenarbeit mit Approxima, einem Partner aus Dänemark, unterzeichnet. Die feierliche Vertragsunterzeichnung fand in Beisein des Premierministers der Sozialistischen Republik Vietnam Nguyen Xuan Phuc statt, anwesend waren ebenfalls die Presseagenturen beider Länder.

Mit 25 Jahren Entwicklungserfahrung bietet CMC IKT-Produkte und Dienstleistungen für wichtige multinationale Unternehmenspartner in 21 Ländern an, darunter Japan, Korea, die USA und Singapur. CMC hat SAP ERP-Systeme für Honda Vietnam und AEON IBS beratend begleitet und implementiert, und Telekommunikationsdienstleistungen für NTT Communications, SAMSUNG und AT&T erbracht. Ciber-CMC (ein Unternehmen der CMC Corporation) ist ein führendes Beratungsunternehmen für professionelle Implementierungsdienstleistungen für SAPs ERP (Enterprise Resource Planning) Lösung und Microsoft Dynamics CRM (Customer Relationship Management) Lösung. Das Unternehmen ist mit mehr als 150 führenden SAP und Microsoft Dynamics CRM Consultants der bewährteste Anbieter in Vietnam mit einem Marktanteil von mehr als 30% bei SAP, und wurde 2015 als "SAP's Best Service Partner" und im Jahre 2016 als "Top Performance Partner" von SAP ausgezeichnet.

Approxima ist ein führender SAP-Berater in Dänemark, der über langjährige Erfahrung in der Beratung und Implementierung von SAP-Lösungen für mittlere und große Unternehmen verfügt. Im Rahmen der strategischen Kooperation wird Approxima das Geschäft von CMC in europäischen Märkten wie Skandinavien, Dänemark, Deutschland und Russland ausbauen, wo Ciber-CMC sich als Nr. 1 unter den SAP-Lösungsanbietern etablieren will. Approxima soll den Markt digitale Konvergenz für Unternehmen mit einer Marktgröße von mehreren hundert Millionen Euro erschließen, mit dem Ziel, bis 2023 100 Millionen Euro in den europäischen Märkten zu erwirtschaften. Approxima wird zudem seine Methoden und Erfahrungen weitergeben, um das Wachstum von Ciber-CMC zu unterstützen und Ciber-CMCs internationalen Kapazitätsbedarf in der Leistungserbringung abzudecken, was im Einklang mit CMCs "Go Global"-Strategie steht, die darauf abzielt, Software und IKT-Dienstleistungen und Produkte auf den Weltmarkt zu exportieren.

Anlässlich der feierlichen Vertragsunterzeichnung am 20. Oktober 2018 erklärte Herr Lars Damgaard, Partner und Director von Approxima: "Wir haben uns für Ciber-CMC zur Umsetzung von SAP-Lösungen sowohl im nordischen Markt als auch in Europa entschieden, weil wir Approximas Leistungsfähigkeit erhöhen wollen, um der ständig steigenden Nachfrage nach SAP-Lösungen gerecht zu werden. Ciber-CMC verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von SAP-Lösungen für den internationalen Markt. In Anbetracht der sehr gut ausgestatteten Personalressourcen und der Zielsetzung, SAP-Lösungen über die Cloud Computing-Plattform von Ciber-CMC zu liefern, glauben wir voll und ganz an den Erfolg der strategischen Partnerschaft von CMC und Approxima".

Herr Nguyen Trung Chinh (Chairman und CEO der CMC Corporation) sieht die Vereinbarung ebenfalls optimistisch: "Die CMC Corporation hat das strategische Ziel, den globalen Markt mit hochklassigen IT- und Telekommunikationsprodukten von Weltniveau zu versorgen. Tatsächlich sind wir bereits in 21 Ländern vertreten, zu denen unter anderem Japan, Korea, Singapur, Australien und Neuseeland zählen, und wir expandieren auf internationale Märkte wie z.B. die USA und Europa. Wir sind zuversichtlich, das CMC durch diese Zusammenarbeit mit Approxima einen starken Auftritt im europäischen Markt haben wird".

Informationen zur CMC Corporation:

Die seit über 25 Jahren bestehende CMC Corporation ist das zweitgrößte IKT-Unternehmen in Vietnam. Mit mehr als 25 Jahren Entwicklungserfahrung, 12 Mitgliedsunternehmen, Joint Ventures und Forschungseinrichtungen hat CMC seine Position sowohl auf dem vietnamesischen als auch auf dem internationalen Markt durch 4 Kerngeschäftsfelder etabliert: Systemeinbindung, Telekommunikation und Internet, Software-Dienstleistungen, und Herstellung, Konfektionierung und Vertrieb von IKT-Produkten. In Vietnam ist die CMC Corporation als zuverlässiger und renommierter Partner bei mittleren und großangelegten staatlichen IKT-Projekten und Projekten gleicher Größenordnung den Bereichen Bildung, Steuern, Treasury, Zoll, Strom, Bank- und Finanzwesen und dem Unternehmenssektor bekannt. Der konsolidierte Gesamtumsatz von CMC belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf 250 Mio. USD, mit einem Vorsteuergewinn von rund 12 Mio. USD. Für 2020 wird ein Gesamtumsatz von 500 Mio. USD angestrebt.

