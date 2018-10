Dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ mit Kabarettschwerpunkt zur Nationalfeiertagswoche u. a. mit Alfred Dorfer und Gery Seidl

Außerdem: „Kultur Heute Spezial“ zu Hollywood in Vienna mit Hans Zimmer

Wien (OTS) - Der dreiteilige „ORF III Themenmontag“ am 22. Oktober 2018 beschäftigt sich in kabarettistischer Form mit der Frage, was österreichisches Heimatgefühl bedeutet und welche Position Österreich in der Weltgeschichte einnimmt. Nicht zuletzt geht es auch um die Sinnsuche einer Generation, der es an nichts mangelt, die dennoch versucht, sich einen Platz in der Republik von heute zu schaffen.

„Kultur Heute Spezial“ berichtet im Vorabend von „Hollywood in Vienna“ (19.45 Uhr) aus dem Wiener Konzerthaus, das heuer ganz im Zeichen von Oscar-Gewinner und Filmkomponist Hans Zimmer steht. Moderator Patrick Zwerger begrüßt zahlreiche prominente Gäste am roten Teppich und natürlich auch Hans Zimmer, dem im Rahmen des Konzerts der Max-Steiner-Award verliehen wird. Zu sehen ist die Gala exklusiv am Sonntag, dem 18. November, um 21.15 Uhr in „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“.

Im Hauptabend startet der dreiteilige „ORF III Themenmontag“ mit „Alfred Dorfer: heim.at“ (20.15 Uhr). In dem Kabarettprogramm aus dem Jahr 2000 versucht Dorfer zwei scheinbar widersprüchliche Welten zu verbinden: Heimat und Internet. Dorfer geht der Frage nach, ob eine im Internet aufwachsende Generation so etwas wie Heimatgefühl empfinden kann. Das Ergebnis ist eine komische Darbietung persönlicher Betrachtungen zur Politik, zum österreichischen Gemüt und eigenartigen Volksmusikanten.

„Atompilz von links“ (21.15 Uhr) ist nicht nur eine Bundesheer-Groteske, sondern das erste zusammenhängende Kabarettstück, das die Geschichte dreier österreichischer Bundesheersoldaten erzählt. In dem 1985 veröffentlichten Programm der Kabarettformation Schlabarett, zu der sich Alfred Dorfer, Andrea Händler, Roland Düringer und Reinhard Nowak zählten, werden die alt-österreichischen Strukturen aufgespürt, die nirgendwo so präsent geblieben sind wie im Bundesheer. Den Abend lässt ORF III mit „Gery Seidl – Total Spezial“ (22.40 Uhr) ausklingen. Unverwechselbar sind Seidls poetisch-witzige Erzählkunst und seine skurrilen, liebevoll gezeichneten Bühnenfiguren, die in typisch österreichischer Manier, das Österreichische in unserer Gesellschaft offenlegen. Dabei werden Familienrollen hinterfragt, Geschlechter dekonstruiert, um am Ende schließlich in den Identitätsfindungsspuk österreichischer Pubertät einzutauchen.

