„72 Stunden ohne Kompromiss“: Jugendliche setzten starkes Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt!

Erfolgreicher Abschluss Österreichs größter Jugendsozialaktion

Wien (OTS) - Über den Tellerrand schauen, Ärmel hochkrempeln, sich für andere einsetzen: Über 4.000 Jugendliche waren 72 Stunden lang BotschafterInnen für Solidarität und Nächstenliebe. Mit dem 9. Durchgang von Österreichs größter Jugendsozialaktion, organisiert von der Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit mit youngCaritas und Hitradio Ö3, bewiesen junge Menschen einmal mehr, dass soziales Engagement Spaß macht, sie gemeinsam Großartiges bewegen, kompromisslos anpacken und ein Stück Realität verändern können.

Unter dem Motto „Challenge your Limits“ setzten sich die TeilnehmerInnen in rund 300 Projekten in ganz Österreich für einen sozialen Zweck ein. So entwarfen Jugendliche in Wien Aktivierungsboxen für den Demenzbereich, oder verwandelten in Pfaffing gemeinsam mit beeinträchtigten Menschen einen Raum in eine gemütliche Wohlfühloase mit Arbeitsbereich und erlebten dabei Inklusion und Gemeinschaft. In Klagenfurt sammelten Jugendliche haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel für eine Tagesstätte für obdachlose Menschen. Bei einem Projekt in Innsbruck unterstützten „72 Stunden ohne Kompromiss“-TeilnehmerInnen eine Winternotschlafstelle und in Rosenau revitalisierten Jugendliche einen weitaus ungenutzten Park.

Mehr als zehn Jugendgruppen arbeiteten österreichweit an einem Projekt zu den SDGs (Sustainable Development Goals der UN). Sie produzierten Videos um für andere Jugendliche Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie sie zur Erreichung der SDGs beitragen können.

Positive Bilanz

„Wir haben gezeigt, wie viel wir erreichen können, wenn wir uns füreinander einsetzen und gemeinsam anpacken“, berichtet Magdalena Bachleitner, ehrenamtliche Vorsitzende der Katholischen Jugend Österreich, und weiter: „Ich habe in den letzten 72 Stunden so viele motivierte junge Menschen kennen lernen dürfen, die dort helfen, wo sie gebraucht werden. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam geschafft haben und sage von ganzem Herzen ‚Danke‘!“

„In den letzten drei Tagen haben junge Menschen in ganz Österreich gezeigt, dass soziales Engagement auch Spaß machen kann. Sie haben erfolgreich soziale Aufgaben gelöst und dabei unglaublich viel Gutes bewirkt. Mein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und an all jene, die den Jugendlichen diesen Einsatz und Dienst am Nächsten ermöglicht haben“, so Caritas Präsident Michael Landau.

Auch 2018 war Hitradio Ö3 wieder die große Bühne für „72 Stunden ohne Kompromiss“, damit das besondere Engagement der Jugendlichen auch über die Projektschauplätze hinaus wirken konnte. Ö3-Weckermoderator Robert Kratky war im ganzen Land unterwegs, hat von verschiedenen Projekten berichtet und seine Eindrücke und Erlebnisse mit Österreich geteilt. „Viele Jugendliche haben mir erzählt, dass sie nach ihren Erfahrungen bei den ‚72 Stunden ohne Kompromiss‘ das Helfen, das sich Einsetzen und da sein für andere auch in Zukunft in ihr Leben einbauen wollen. Damit seid ihr Vorbild und große Motivation für viele andere – ihr könnt wirklich stolz auf euch sein!“ so Robert Kratky.

Jugendliche berichten

72 Stunden ohne Kompromiss“ hinterlässt Spuren, bei den Betroffenen sowie bei den TeilnehmerInnen selbst. So erleben Jugendliche durch die Bewältigung der gestellten Aufgaben ganz konkret, dass ihr Handeln etwas bewirkt, dass jede und jeder die Welt ein klein wenig verbessern kann.

„Man lernt etwas fürs Leben, tritt mit besonderen Menschen in Kontakt und wächst auch manchmal selbst über sich hinaus”, so eine Schülerin aus Schärding.

„Obwohl wir sehr verschieden sind und uns vorher nicht gekannt haben, haben wir alle gemeinsam gleich voll angepackt. Darauf bin ich echt stolz“, meint ein Schüler aus Schwarzach.

„Es war eine tolle Erfahrung. Man hat viele Menschen kennengelernt und viel Positives erlebt. Es war aber auch anstrengend und hat viel Kraft gekostet. Das Projekt hat mir sehr gut gefallen. Die Zusammenarbeit war toll“, berichtet eine Schülerin aus Eisenstadt.

Alle Informationen zu „72 Stunden ohne Kompromiss“ finden Sie unter www.72h.at





Rückfragen & Kontakt:

Mirjam Nekolar

Öffentlichkeitsarbeit

Katholische Jugend Österreich

Tel: +43 664 88 68 06 58

mirjam.nekolar @ kath-jugend.at



Manuela Gutenbrunner

Caritas Österreich

Tel: +43 676 780 46 77

manuela.gutenbrunner @ caritas-austria.at



Verena Enzi

Ö3-Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 1 360 69 – 19120

verena.enzi @ orf.at