Katzian in ÖSTERREICH: „Am Ende des Tages reden wir natürlich über Streik“

ÖGB-Präsident: Kampfmaßnahmen nicht nur bei Metallern denkbar

Wien (OTS) - Nach dem Abbruch der Lohnverhandlungen der Metaller droht ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian im ÖSTERREICH-Interview (Sonntagsausgabe) mit Streik. Auf die Frage, ob es auf einen Streik hinauslaufe, antwortet Katzian: „Ja natürlich, es wird auf die betriebliche Ebene gehen und man wird das im Betrieb spüren. Und am Ende des Tages reden wird natürlich über Streik.“

Katzian weiter: „Ich gehe davon aus, dass die Betriebsrätekonferenz konkrete Kampfmaßnahmen beschließen wird.“ Am Donnerstag werde es in jedem Bundesland Betriebsräte-Konferenzen geben: „Insgesamt werden das ein paar Tausend Leute sein. Auch andere Branchen, in denen es bei den Verhandlungen hakt, werden dazu kommen.“

Katzian betont gegenüber ÖSTERREICH, dass die geplanten Kampfmaßnahmen nicht nur die Metaller betreffen: „Es betrifft die Branchen, die hängen, zum Beispiel auch die Brauer.“

