VP-Schlosser ad 13A: Runder Tisch zur Diskussion um Linienführung gefordert

Rot-grünes Hick-Hack im Bezirk beenden - Dritte Lösung Otto-Bauer-Gasse/Zieglergasse prüfen - Sämtliche Varianten gemeinsam abwiegen

Wien (OTS) - „Die Frage nach der Linienführung des 13A muss nun endlich gelöst werden für die Bürgerinnen und Bürger. Das Hick-Hack zwischen Rot-Grün im Bezirk muss beendet werden“, so Christina Schlosser, Bezirksparteiobfrau der ÖVP Neubau. „Wir fordern daher einen Runden Tisch mit allen Entscheidungsträgern und Betroffenen. Hier sollen alle möglichen Varianten gemeinsam besprochen und abgewogen werden.“

In den vergangenen Monaten seien viele mögliche Routen und Szenarien skizziert worden, jedoch ohne Einigung. Nach der temporären Linienführung des 13A durch die Stiftgasse und Siebensterngasse brauche es in den nächsten Jahren eine durchdachte, umfassende und vor allem vernünftige Lösung für alle Bürgerinnen und Bürger. „Für uns ist die ursprünglich diskutierte Variante über die Stiftgasse die verkehrspolitisch sinnvollste Lösung, jedoch ist auch eine dritte Variante denkbar für uns, nämlich über die Otto-Bauer-Gasse/Zieglergasse. Auch das gilt es zu prüfen“, so Schlosser und abschließend: „Im Rahmen des Runden Tisches sollen sämtliche Varianten gemeinsam diskutiert und untersucht werden. Die sinnvollste Linienführung soll dann zur Umsetzung gebracht werden.“



