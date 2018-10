ORF III am Wochenende: Auftakt der „Nationalfeiertagswoche“ u. a. mit Festsitzung aus dem Palais NÖ und „zeit.geschichte“-Dokus

Außerdem: Weichselbraun und Puschnig bei „DENK mit KULTUR“, „Der Liebestrank“ in „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“

Wien (OTS) - Die Republik wird 100 – aus diesem Anlass zelebriert ORF III Kultur und Information den diesjährigen Nationalfeiertag besonders ausgiebig: mit einer ganzen „Nationalfeiertagswoche“, die am Samstag, dem 20. Oktober 2018, beginnt. Zu sehen sind u. a. zahlreiche Dokumentationen über die historische Entwicklung Österreichs sowie prägende Filme wie die kultigen Hans-Moser-Produktionen. Außerdem wird am Sonntag, dem 21. Oktober, die Festsitzung der Bundesversammlung live aus dem Palais Niederösterreich übertragen. Weiters auf dem Wochenendprogramm steht eine neue Ausgabe „DENK mit KULTUR“ und in „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ die Donizetti-Oper „Der Liebestrank“ mit Anna Netrebko.

Samstag, 20. Oktober: „Filmklassiker in ROT WEISS ROT“ (ab 9.00 Uhr), „Berggespräche: Johannes Zeiler in Hartberg-Fürstenfeld“ (15.00 Uhr), „Gipfel-Sieg: Der Wille versetzte Berge“ mit „Nik P. und Raul Krauthausen“ (15.45 Uhr), dreiteiliger „zeit.geschichte“-Abend mit u. a. „Hitlers Frauen“, „DENK mit KULTUR: Mirjam Weichselbraun und Wolfgang Puschnig“ (22.50 Uhr), „Soundcheck Österreich: Ernst Molden und Walther Soyka“ (23.45 Uhr)

Zum Auftakt der „Nationalfeiertagswoche“ stehen am Samstag ab 9.00 Uhr vier „Filmklassiker in ROT WEISS ROT“ auf dem Programm:

Vorstadtvarieté“ (9.00 Uhr), „Immer, wenn ich glücklich bin“ (10.35 Uhr), „Ungeküsst soll man nicht schlafen gehen“ (12.05 Uhr) und „Herrn Josefs letzte Liebe“ (13.30 Uhr).

Danach zeigt ORF III eine neue Ausgabe der „Berggespräche“. Diesmal ist ORF-III-Moderator Andreas Jäger mit „Johannes Zeiler in Hartberg-Fürstenfeld“ (15.00 Uhr) unterwegs. Der Schauspieler und ORF-„CopStories“-Chef (dienstags um 21.05 Uhr, ORF eins) erzählt von seinen steirischen Wurzeln und führt an die Orte seiner Jugend in Hartberg und Fürstenfeld. Barbara Stöckl begrüßt anschließend in „Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge“ (15.45 Uhr) Schlagerstar Nik P. und Autor Raul Krauthausen auf der Kralleralm zum persönlichen Gespräch über schwere Lebensphasen und ehrgeizige Lebensabschnitte. Ab 20.15 Uhr stellt ORF III in einem dreiteiligen „zeit.geschichte“-Abend die mitunter wichtigsten Frauen im Leben Adolf Hitlers vor – Eva Braun, Leni Riefenstahl und Zarah Leander. Während Eva Braun als „Hitlers Geliebte“ (20.15 Uhr) in die Geschichte einging, war „Leni Riesenstahl“ (21.05 Uhr) Starregisseurin der Nazis, die etwa für den Propagandafilm „Triumph des Willens“ verantwortlich zeichnete. „Zarah Leander – Die Sängerin“ (22.00 Uhr) wiederum verdankte einen wesentlichen Teil ihres Erfolges dem NS-Regime und lieh der Propaganda ihre Stimme.

Danach sind „Mirjam Weichselbraun und Wolfgang Puschnig“ (22.50 Uhr) in der zweiten Folge der neuen Staffel „DENK mit KULTUR“ zu Gast. Neben humorvollen Gesprächen kommt auch die Musik nicht zu kurz: So bringt Mirjam Weichselbraun das Publikum mit dem deutschen Hit „Du schreibst Geschichte“ von Madsen zum Rocken. Der international renommierte Jazzmusiker Wolfgang Puschnig singt nicht nur Ben E. Kings „Stand by Me“, sondern legt auch ein Saxofonsolo hin.

Den musikalischen Abschluss des ORF-III-Abends machen „Ernst Molden und Walther Soyka“ (23.45) in „Soundcheck Österreich“ mit ihrem gemeinsamen Album „YEAH“.

Sonntag, 21. Oktober: „Filmklassiker in ROT WEISS ROT“ (ab 9.05 Uhr), „ORF III LIVE: Tage der Entscheidung – Die Gründung der Republik 1918“ (17.00 Uhr), „zeit.geschichte spezial“ mit „Wien 1918 – Tagebücher des Umbruchs“ (18.40 Uhr) und „Abrechnung mit einer Dynastie: Die Habsburger nach 1918“ (19.25 Uhr), „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett: L’elisir d’amore“ (20.15 Uhr)

Auch der Sonntag startet ab 9.05 Uhr mit fünf „Filmklassikern in ROT WEISS ROT“: Nach drei Dakapos vom Vortag stehen die Filme „Das „Ehesanatorium“ (13.45 Uhr) und „Meine Tochter lebt in Wien“ (15.30 Uhr) auf dem Spielplan. Danach überträgt ORF III in „Tage der Entscheidung – Die Gründung der Republik 1918“ (17.00 Uhr) die Festsitzung der Bundesversammlung aus dem Palais Niederösterreich unter der Leitung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, die an die provisorische Nationalversammlung am 21. Oktober 1918 erinnert. Anschließend wird in „zeit.geschichte spezial“ diese Phase des Umbruchs in zwei Produktionen aus dem Jahr 2018 von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet: „Wien 1918 – Tagebücher des Umbruchs“ (18.40 Uhr) unter der Regie von Peter Beringer geht der Frage nach, wie sich das Leben in der früheren kaiserlichen Residenzstadt für die Bürger/innen verändert hat. Der zweite Film „Abrechnung mit einer Dynastie: Die Habsburger nach 1918“ (19.25 Uhr) von Wolfgang Winkler beleuchtet die persönliche und politische Situation der Habsburger, die mit dem Habsburgergesetz von 1919 quasi über Nacht zu Staatsfeinden wurden.

Um 20.15 präsentiert „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett: L’elisir d’amore – Der Liebestrank“. ORF III zeigt die Opera buffa von Gaetano Donizetti mit Anna Netrebko und Matthew Polenzani in der Inszenierung der Metropolitan Opera 2012 von Bartlett Sher. Unter der musikalischen Leitung von Maurizio Benini singen weiters u. a. Mariusz Kwiecien und Ambrogio Maestri.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at