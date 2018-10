ORF SPORT + mit Box-WBC-WM und Fußball-Frauen-Bundesliga

Weiters am 20. und 21. Oktober: Auslosung zu den Tennis Erste Bank Open 2018

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 20. Oktober 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Auslosung zu den Tennis Erste Bank Open 2018 um 12.00 Uhr und von der Box-WBC-Weltmeisterschaft mit Eva Voraberger um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, „Outdoor Sports – Das Magazin“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte von der Tischtennis-Champions-League-Begegnung Linz AG Froschberg – Sporting Lissabon um 19.30 Uhr und von der WRC-Rallye Großbritannien 2018 um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragung vom Fußball-Frauen-Bundesliga-Spiel SG USC Landhaus/Austria Wien – SV Neulengbach um 12.25 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte von der FIA World Rallycross Championship Deutschland 2018 um 19.00 Uhr, von den Baseball-Liga-Finalspielen 2018 um 20.15 Uhr und vom Fußball-Frauen-Bundesliga-Spiel SG USC Landhaus/Austria Wien – SV Neulengbach um 21.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 21. Oktober.

Die Auslosung für den Hauptbewerb der Erste Bank Open 500 findet am 20. Oktober in Wien statt. Man darf gespannt sein, wer der Erstrundengegner von Dominic Thiem an dem nach ihm benannten THIEMstag (Dienstag, 23. Oktober) sein wird. „Ein kurzer Blick auf die Nennliste reicht aus, um zu wissen, dass sich die Fans wieder auf eine großartige Woche in der Wiener Stadthalle freuen dürfen. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen“, so Thiem, der bei dem mit 2.788.570 Euro dotierten Tennis-Highlight auf stärkste Konkurrenz trifft. Reporter ist Franz Hofbauer.

In der Koralmhalle in Deutschlandsberg verteidigt Eva Voraberger am 20. Oktober ihren WBC-Titel gegen die Argentinierin Luna del Mar Torroba. ORF SPORT + überträgt den WM-Kampf live und zeigt an Tag davor (19. Oktober) auch die offizielle Abwaage live. Kommentator ist Peter Brunner.

In der 7. Runde der Fußball-Frauen-Bundesliga treffen die SG USC Landhaus/Austria Wien und SV Neulengbach aufeinander. Landhaus liegt mit 15 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, Neulengbach hat nach sechs Runden sieben Punkte auf dem Konto. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 19. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

