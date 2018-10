NEOS: Dringend mehr Kooperationsbereitschaft bei Aktenlieferungen im Eurofighter-U-Ausschuss gefordert

Michael Bernhard: „Die Blockadehaltung von Justizminister Moser trägt nicht zu einer effizienten Aufklärungsarbeit im Untersuchungsausschuss bei“

Wien (OTS) - Verärgert reagiert NEOS-Fraktionsführer Michael Bernhard auf die Vorkommnisse am sechsten Sitzungstag des Eurofighter-Untersuchungsausschusses. „Seit Juli fordern wir NEOS, dass uns Justizminister Moser ALLE Akten, die für den Eurofighter-Untersuchungsausschuss relevant sind und die wir für die Aufklärung dringend brauchen, vorlegt. Und gestern mussten wir während der Sitzung und durch die Auskunftsperson erfahren, dass gegen die Auskunftsperson – Herrn Johan Leif Eliasson von Orbital – schon seit Anfang Juli ein Ermittlungsverfahren läuft. Was natürlich dazu geführt hat, dass sich Herr Eliasson zu den meisten unserer Fragen entschlagen konnte und die Befragung zu diesem Zeitpunkt keine neuen Erkenntnisse gebracht hat“, sagt Bernhard.

Die Blockadehaltung des Justizministeriums stehe einer effizienten Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses massiv im Weg, sagt Bernhard. „Es kann doch bitte nicht sein, dass wir ständig wertvolle Zeit damit verschwenden, jedem Akt und jedem Papierl nachlaufen zu müssen. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben ein Recht darauf, dass der U-Ausschuss effizient arbeitet und sich nicht im Anträgeschreiben übt.“

Bernhard verweist in diesem Zusammenhang auf die ergänzende Beweisanforderung, die am 4. Oktober 2018 von allen Fraktionen an das Justizministerium gerichtet wurde. In diesem Antrag wurde Moser aufgefordert, dem U-Ausschuss „binnen zwei Wochen“ auch jene Akten und Unterlagen zukommen zu lassen, die „nach der Zustellung des grundsätzlichen Beweisbeschlusses einlangen, entstehen oder hervorkommen“. Bernhard: „Die Zwei-Wochen-Frist läuft heute ab. Und was hat Moser bis jetzt vorgelegt? Nichts.“

