„Sport am Sonntag“ mit Bernadette Schild und Jürgen Melzer im Studio

Am 21. Oktober ab 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 21. Oktober 2018 um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen.

Live zu Gast: Bernadette Schild und Jürgen Melzer

Bernadette Schild: Der Ski-Zirkus vor dem Weltcup-Auftakt Österreichs Technik-Ass über Sölden, Siegchancen, und Superstar Mikaela Shiffrin.

Jürgen Melzer: Der Tennis-Star beendet seine Einzelkarriere

Der ehemalige Top-Ten-Spieler und Wien-Sieger über seine 19 Jahre als Profi.

Dominic Thiem: Die Nummer 1 in Wien

Der topgesetzte Österreicher im stärksten Teilnehmerfeld der Turniergeschichte.

Formel E: Mit Vollgas in die Zukunft

Leiser, sauberer, innovativer? Ist die Formel E die Zukunft des Motorsports?

