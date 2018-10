Fünf Planview-Kunden bei Planview Horizons 2018 für transformative Arbeit und Ressourcenmanagement ausgezeichnet

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Letzte Woche wurden auf der 21. jährlichen Planview Horizons® Kundenkonferenz fünf Organisationen für ihren Einsatz von Planview® Arbeits- und Ressourcenmanagement-Lösungen zur Förderung von Wachstum, Innovation und Transformation ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand vom 10. bis zum 12. Oktober im JW Marriott im Stadtzentrum von Austin statt, wo Agropur Dairy Cooperative, CNO Financial Group, Silicon Labs, SONIC, und die University of Notre Dame von über 600 Planview Horizons Anwesenden für ihre beispielhaften Errungenschaften als Empfänger des 2018 Planview Vision Award geehrt wurden.

Agropur Dairy Cooperative, CNO Financial Group, Silicon Labs, SONIC und University of Notre Dame erhalten Planview Vision Awards

"Es gibt jedes Jahr so viele inspirierende Geschichten von Kunden, die auf der Planview Horizons zum Leben erwachen und unsere fünf 2018 Planview Vision Award Preisempfänger sind da keine Ausnahme," sagt Scott Hardey, Planview Chief Customer Officer. "Diese Organisationen verkörpern Arbeit und Ressourcenmanagement, um ihre strategischen Initiativen und Wettbewerbsvorteile voranbringen. Wir fühlen uns geehrt, ihre Errungenschaften anzuerkennen und ihr Engagement zu dauerhaftem Erfolg und Exzellenz für ihre Missionen zu feiern."

Agropur Dairy Cooperative

Die Agropur Cooperative wurde 1938 gegründet und ist ein nordamerikanischer Branchenführer in der Molkereiindustrie. Mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 ist die Cooperative stolz auf die 3.290 Mitglieder und 8.300 Mitarbeiter, die gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten: Bessere Milchprodukte. Bessere Welt. Durch die Kombination der Stärken von Planview® Enterprise One und Microsoft Power BI kann Agropur den wichtigsten Interessengruppen die visuellen Daten und aufschlussreichen Analysen bereitstellen, die sie benötigen, um effektive Entscheidungen für das Portfolio- und Ressourcenmanagement zu treffen.

CNO Financial Group

CNO Financial Group ist eine Holdinggesellschaft für mehrere nationale Lebens- und Krankenversicherungsgesellschaften, die Amerikanern und Rentnern mittleren Einkommens helfen, sich gegen finanzielle Schwierigkeiten zu schützen und einen sicheren Ruhestand zu gewährleisten. CNO verbesserte seinen strategischen Entscheidungsprozess und implementierte Planview® PPM Pro, um die Sichtbarkeit von Projekten und Programmen zu verbessern. Durch das voll funktionsfähige End-to-End-Projektportfolio kann CNO seine Ressourcen nun besser prognostizieren und zuweisen.

Silicon Labs

Silicon Labs hat seinen Sitz in Austin, Texas, und ist ein führender Anbieter von Silizium, Software und Lösungen für eine intelligentere, vernetztere Welt. Silicon Labs nutzt Planview Enterprise One, um kontinuierlich hochmoderne Produkte zu entwickeln, die den Anforderungen ihrer Kunden gerecht werden.

SONIC

SONIC, Amerikas Drive-In ist die größte Drive-In-Restaurantkette des Landes und bedient täglich rund 3 Millionen Kunden in 45 Städten der USA. Angesichts der Herausforderung, ein seit Jahrzehnten profitables Unternehmen zu transformieren und gleichzeitig Innovation zu garantieren und neue Kunden anzuziehen, wandte sich SONIC an Planview Enterprise One - Capability and Technology Management, um sich den Bedürfnissen der Business-Teams und Niederlassungen anzupassen und schlussendlich Technologielösungen in die gewünschte Richtung zu führen.

University of Notre Dame

Die University of Notre Dame ist eine katholische akademische Gemeinschaft der höheren Bildung, die 1842 von der Kongregation des Heiligen Kreuzes gegründet wurde. Notre Dame befindet sich im Norden des US-Bundesstaates Indiana und ist eine der führenden Lehreinrichtungen Amerikas. Notre Dame verwendet Planview PPM Pro für ein strukturiertes Ressourcenverwaltungsmodell mit Zugriff auf Echtzeitdaten für eine bessere Sichtbarkeit, Kommunikation und Effizienz der Organisation.

