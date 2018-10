CEO von FASTSIGNS®, Catherine Monson, hält Grundsatzrede auf der European Master And Multi-Unit Franchising Konferenz in London am 23. Oktober

Carrollton, Texas (ots/PRNewswire) - FASTSIGNS International, Inc., der Franchisegeber von FASTSIGNS®, gab heute bekannt, dass Catherine Monson, CEO des Unternehmens, die Grundsatzrede auf der European Master and Multi-Unit Franchising Konferenz am 23. Oktober im Hotel Park Plaza Victoria in London halten wird. FASTSIGNS® ist das führende Franchiseunternehmen für Schilder, Grafik und visuelle Kommunikation. Catherine Monson verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Franchising und wird ihre Einblicke in die Stärke der Branche weltweit teilen.

Der größte Franchisegeber für Schilder, Grafik und visuelle Kommunikation sucht Masterfranchisenehmer-Kandidaten, um Expansion in Europa voranzutreiben

Darüber hinaus werden Mark Jameson, EVP (Executive Vice President) of Franchise Support and Development bei FASTSIGNS International, Inc., und Hamdi Osman, Masterfranchisenehmer von FASTSIGNS in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Nordafrika, am 24. Oktober eine Rede zu den Themen Beziehung zwischen Franchisenehmer und Franchisegeber im Masterfranchising, Aufbau einer Infrastruktur sowie Franchisevertrieb halten. Osman eröffnete 2015 in Dubai den ersten Standort von FASTSIGNS in den VAE und feiert seither seinen Erfolg als bestes internationales Center mit dem größten Verkaufsvolumen eines Landes. Als Teil seines Masterfranchisevertrages wird Osman insgesamt 12 Standorte in den VAE und 25 Center in Nordafrika eröffnen mit Fokus auf Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen.

"Seitdem wir unsere Bemühungen, international zu expandieren, gestartet haben, konnte FASTSIGNS ein bewährtes Geschäftsmodell aufbauen. Dank dessen Flexibilität kann es in jedem internationalen Markt repliziert werden und hat uns damit ermöglicht, auf neun Ländern anzuwachsen", so Mark Jameson, EVP Franchise Support and Development bei FASTSIGNS International, Inc. "Der Bedarf an Beschilderung and visueller Kommunikation steigt weltweit. Dabei betonen wir weiterhin die Wichtigkeit, Tools und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, mit denen für unsere Masterfranchisenehmer die Grundlage für Erfolg geschaffen wird. Gleichzeitig muss eine Ausrichtung auf den speziellen Bedarf des jeweiligen Landes und Geschäfts erfolgen. Wir freuen uns darauf, Kontakte mit potenziellen Franchisenehmern zu knüpfen, um zu eruieren, wie FASTSIGNS in Europa weiterwachsen kann."

FASTSIGNS verzeichnete 2018 mit 24 neuen Standorten in den Vereinigten Staaten und Kanada, einem in Chile und zwei in Australien explosives Wachstum. In Europa unterzeichnete die Marke vor Kurzem einen Masterfranchisevertrag zur Eröffnung von mindestens zehn Standorten in Spanien, den Balearen und in Gibraltar. FASTSIGNS such weiterhin qualifizierte Kandidaten, um seinen internationalen Fußabdruck in Märkten weltweit, darunter Europa, Brasilien, Québec, Nordafrika, Südostasien, Indien und Lateinamerika, auszuweiten.

"Die European Master and Multi-Unit Franchising Konferenz führt eine Gruppe sehr erfahrener Wirtschaftsführer aus dem Bereich internationales Franchising zusammen", sagte Therese Thilgen, Mitbegründerin und President der Franchise Update Media Group. "Wir freuen uns sehr, dass FASTSIGNS mit dabei ist, da wir uns mit dem wachsenden Trend des Masterfranchising als der wichtigsten Art und Weise für Franchisemarken, international zu expandieren, beschäftigen."

Informationen zu FASTSIGNS®

FASTSIGNS International, Inc. ist der größte Franchisegeber in Nordamerika für Schilder und visuelle Kommunikation und ist der globale Franchisegeber für knapp 700 FASTSIGNS® Center, die von selbständigen Unternehmern in neun Ländern unabhängig betrieben werden, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, England, Saudi Arabien, VAE, Grand Cayman Mexiko, Chile und Australien (wo die Center unter dem Namen SIGNWAVE® betrieben werden).

Die Standorte von FASTSIGNS bieten umfassende Lösungen für Beschilderung und visuelle Grafik und unterstützen damit Unternehmen aller Größen und Branchen darin, mehr Aufmerksamkeit zu erhalten, ihre Botschaft zu kommunizieren, mehr Produkte zu verkaufen, Besuchern Orientierung zu bieten und ihre Marken über alle Berührungspunkte mit dem Kunden - darunter Einrichtung, Veranstaltungen, Wearables und Marketingmaterialien - weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über Lösungen für Beschilderung und visuelle Grafik oder finden Sie einen Standort unter fastsigns.com. Folgen Sie der Marke auf Twitter unter @FASTSIGNS, auf Facebook unter facebook.com/FASTSIGNS oder auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/fastsigns.

